Νέα στοιχεία για την οικογενειακή τραγωδία στη Λεμεσό: Τι εξετάζουν οι Αρχές και τι απαντά η οικογένεια

Οι ανακριτές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε στα τραγικά γεγονότα.

Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται και σε αναφορές που κάνουν λόγο για σοβαρά οικονομικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε το ζευγάρι, τα οποία συνδέονται με ενασχόληση με τον τζόγο. Οι Αρχές διερευνούν κατά πόσο αυτό αποτέλεσε παράγοντα που οδήγησε στην ένταση μεταξύ των δύο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα στο Ζακάκι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 55χρονος αστυνομικός είχε μεταβεί νωρίς το πρωί στον Λιμενικό Σταθμό της Μαρίνας Αγίου Ραφαήλ, όπου παρέλαβε το υπηρεσιακό του όπλο περίπου 50 λεπτά πριν από την έναρξη της βάρδιάς του.

Ακολούθως ενημέρωσε συνάδελφό του ότι θα μετέβαινε για λίγα λεπτά στη διοίκηση του λιμανιού και αναχώρησε με το προσωπικό του όχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την αποχώρησή του δεν παρουσίαζε κάποια συμπεριφορά που να είχε κινήσει υποψίες στους συναδέλφους του.

Υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης φέρεται να καταγράφει τον αστυνομικό να κινείται στην περιοχή του Ζακακίου και στη διαδρομή που ακολουθούσε καθημερινά η σύζυγός του για να μεταβεί στην εργασία της. Εκεί φαίνεται πως οι δύο συναντήθηκαν, πριν ακολουθήσει το τραγικό περιστατικό.

Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, «όλα τα στοιχεία που έρχονται στην Αστυνομία διερευνώνται με πάσα σοβαρότητα, ώστε να διαπιστωθεί τι οδήγησε σε αυτό το τραγικό περιστατικό».

Παρέμβαση από την οικογένεια της 46χρονης

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει δημόσια τοποθέτηση του συζύγου της κόρης της 46χρονης, ο οποίος απορρίπτει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που συνδέουν την τραγωδία με οικονομικά προβλήματα ή άλλα κίνητρα.

Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι όσα γράφονται για οικονομικά ζητήματα ή τρίτα πρόσωπα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καλώντας να σταματήσει η δημιουργία σεναρίων γύρω από μια οικογένεια που, όπως σημειώνει, δίνει τη δική της μάχη.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η 46χρονη βίωνε για χρόνια μια πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο, σημειώνοντας πως πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος υπήρχε μια γυναίκα που υπέμεινε πολλά περισσότερα από όσα ήταν γνωστά.

Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 46χρονης

Η 46χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός της και έχει ήδη υποβληθεί σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να συνεχίζουν τη μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο που οδήγησε στην τραγωδία.