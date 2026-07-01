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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απίστευτες εικόνες στον Στρόβολο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στο κέντρο του κυκλικού κόμβου - Βίντεο

 01.07.2026 - 22:10
Απίστευτες εικόνες στον Στρόβολο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» στο κέντρο του κυκλικού κόμβου - Βίντεο

Νεαρή οδηγός κατέληξε στο κέντρο κυκλικού κόμβου μετά από τροχαίο στον Στρόβολο

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (1 Ιουλίου) στον κυκλικό κόμβο Μακεδονίας, στον Στρόβολο, κοντά στα γραφεία του συγκροτήματος ΔΙΑΣ, όταν όχημα κατέληξε στο διαμορφωμένο κεντρικό τμήμα του κόμβου έπειτα από τροχαία σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκη νεαρή οδηγός, της οποίας το όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο. Μετά τη σύγκρουση, το όχημα εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο κεντρικό νησί του κυκλικού κόμβου και ακινητοποιήθηκε εκεί.

Η εικόνα του αυτοκινήτου να βρίσκεται κυριολεκτικά στο κέντρο του κυκλικού κόμβου προσέλκυσε την προσοχή διερχόμενων οδηγών, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν το περιστατικό ως ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

Μετά τη σύγκρουση, η νεαρή οδηγός βγήκε από το όχημά της και παρέμεινε στο σημείο, αξιολογώντας την κατάσταση μέχρι την άφιξη των αρμόδιων Αρχών.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς η ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή κατά την προσέγγιση κυκλικών κόμβων και η τήρηση ασφαλών ταχυτήτων, ιδιαίτερα σε ώρες αυξημένης κυκλοφορίας.

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