Κρίσιμες εξελίξεις στο Κυπριακό: Στο τραπέζι ΕΕ και Τουρκίας οι προσπάθειες Γκουτέρες

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ, συναντήθηκαν με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Η δημόσια αυτή στήριξη, στην οποία προσχώρησε και η τουρκική πλευρά, ερμηνεύεται από διπλωματικούς κύκλους ως ένδειξη ότι η Άγκυρα εμφανίζεται πρόθυμη να συζητήσει κρίσιμα ζητήματα, όπως η ασφάλεια και οι εγγυήσεις, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.

Το βλέμμα στραμμένο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η επικείμενη Σύνοδος του ΝΑΤΟ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Στόχος των επαφών είναι να εξεταστούν τόσο τα ευρωτουρκικά όσο και η προοπτική προόδου στο Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αντόνιο Γκουτέρες συνεχίζει τις πρωτοβουλίες του για επανέναρξη των συνομιλιών.

Η Άγκυρα συνδέει την Κύπρο με τις ευρωτουρκικές σχέσεις

Κατά τις δηλώσεις του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν άφησε σαφείς αιχμές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η Λευκωσία εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, υπάρχει κοινή βούληση για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, ωστόσο – όπως υποστήριξε – η «ελληνοκυπριακή πλευρά» εμποδίζει την πρόοδο.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Άγκυρας παραμένει η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρέμβαση της Μαρίας Ολγκίν

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι δημόσιες τοποθετήσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Ολγκίν, η οποία προειδοποίησε ότι το σημερινό στάτους κβο στην Κύπρο δεν μπορεί πλέον να θεωρείται παράγοντας σταθερότητας.

Όπως σημείωσε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη λήψης αποφάσεων που θα οδηγήσουν σε μια λύση προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η παρούσα συγκυρία μπορεί να αποτελέσει μια ιστορική ευκαιρία για την επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας.

Μήνυμα για τις φήμες και τα δημοσιεύματα

Η κ. Ολγκίν αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι πολλά από αυτά βασίζονται σε εικασίες και λανθασμένες ερμηνείες.

Τόνισε ότι αρκετές πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν προέρχονται από την ίδια, καλώντας όλες τις πλευρές να αποφεύγουν συμπεράσματα που δεν στηρίζονται σε επίσημες τοποθετήσεις.

Η κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, σε συνδυασμό με τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναμένεται να δείξει κατά πόσο δημιουργούνται πραγματικές προϋποθέσεις για επανέναρξη της διαδικασίας στο Κυπριακό ή αν οι διαβουλεύσεις θα παραμείνουν σε διπλωματικό επίπεδο.