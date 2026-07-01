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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ξυλοφάγου:Τι εξετάζουν πλέον οι ανακριτές για τον θάνατο των δύο παιδιών

 01.07.2026 - 23:43
Ραγδαίες εξελίξεις στην Ξυλοφάγου:Τι εξετάζουν πλέον οι ανακριτές για τον θάνατο των δύο παιδιών

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών των Βρετανικών Βάσεων για την τραγωδία στην Ξυλοφάγου, όπου δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που βρίσκονται υπό διερεύνηση φαίνεται να στρέφουν το ενδιαφέρον των ανακριτών στη λειτουργία του οχήματος και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του.

Ελεύθερη η σύντροφος του πατέρα – Αύριο ξανά στο Δικαστήριο ο 30χρονος

Το πρωί η 38χρονη σύντροφος του πατέρα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ ο 30χρονος πατέρας των παιδιών αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου αύριο ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια.

Στο μικροσκόπιο πιθανή δυσλειτουργία του αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι έρευνες οδηγούν στο ενδεχόμενο να υπήρχε μηχανική βλάβη στο όχημα.

Οι ανακριτές εξετάζουν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο τα δύο παιδιά μπήκαν στο αυτοκίνητο από πόρτα που παρέμενε ξεκλείδωτη λόγω δυσλειτουργίας. Στη συνέχεια, φαίνεται πως οι πόρτες ασφάλισαν εξαιτίας της ίδιας βλάβης, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια να εγκλωβιστούν χωρίς να μπορούν να εξέλθουν.

Πρόκειται για ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα.

Εξετάζεται και νέο σενάριο

Παράλληλα, οι ανακριτές διερευνούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα δύο παιδιά ενδέχεται να τρόμαξαν από κάποιο περιστατικό και να αναζήτησαν καταφύγιο μέσα στο αυτοκίνητο, όπου τελικά εγκλωβίστηκαν.

Οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Οι Βρετανικές Βάσεις ζητούν σεβασμό στην οικογένεια

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων επισημαίνει ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να σχολιάσει περαιτέρω τις συνθήκες ή τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών.

Παράλληλα απευθύνει έκκληση να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας και όλων όσοι έχουν επηρεαστεί από το τραγικό περιστατικό.

Εκτός διερεύνησης οι κυπριακές Αρχές

Παρότι το συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμενε η οικογένεια βρίσκεται σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι στιγμής τη διερεύνηση της υπόθεσης χειρίζεται αποκλειστικά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, δεν έχει υποβληθεί οποιοδήποτε αίτημα συνδρομής προς την Κυπριακή Αστυνομία.

Συγκέντρωση χρημάτων για την κηδεία των δύο παιδιών

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο ο θείος των δύο αγοριών, προκειμένου να διευθετήσει τις διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών στη Βουλγαρία, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή τους.

Παράλληλα, συγγενείς της οικογένειας έχουν ξεκινήσει διαδικτυακό έρανο για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας, ενώ τα έξοδα μεταφοράς των δύο παιδιών στη Βουλγαρία θα καλυφθούν από το κυπριακό κράτος.

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