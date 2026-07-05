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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Video: Όχημα έπεσε πάνω σε πάσσαλο της ΑΗΚ στη Λεμεσό - «Έλαμψε» ο ουρανός, προκλήθηκε φωτιά σε χωράφι

 05.07.2026 - 10:08
Video: Όχημα έπεσε πάνω σε πάσσαλο της ΑΗΚ στη Λεμεσό - «Έλαμψε» ο ουρανός, προκλήθηκε φωτιά σε χωράφι

Τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (5/7) στην περιοχή του Ύψωνα στη Λεμεσό, προκάλεσε σοβαρή ηλεκτρική βλάβη και μικρή πυρκαγιά σε παρακείμενη βλάστηση, όταν όχημα προσέκρουσε σε στύλο της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που απέστειλε κάτοικος της περιοχής στο RoadReportcy, το όχημα φαίνεται να προσέκρουσε σε στύλο ηλεκτρισμού πριν ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Το βίντεο καταγράφει τις στιγμές αμέσως μετά τη σύγκρουση, με το αυτοκίνητο να παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα, ενώ από το δίκτυο ηλεκτροδότησης εκδηλώνονται έντονες ηλεκτρικές εκκενώσεις. Ισχυρές λάμψεις φωτίζουν τη γύρω περιοχή, την ώρα που συνεχείς σπινθήρες και ηλεκτρικά τόξα εκτοξεύονται από τον στύλο και τα καλώδια.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι ηλεκτρικές εκκενώσεις συνεχίστηκαν για αρκετά λεπτά, συνοδευόμενες από δυνατούς κρότους και συνεχείς εκρήξεις σπινθήρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές στον εξοπλισμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι σπινθήρες προκάλεσαν την εκδήλωση μικρής πυρκαγιάς σε παρακείμενη χαμηλή βλάστηση, όπως διακρίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Ευτυχώς, η φωτιά περιορίστηκε σε μικρή έκταση και δεν επεκτάθηκε, αποτρέποντας την πρόκληση σοβαρότερου περιστατικού.

Στο βίντεο καταγράφονται επίσης κάτοικοι της περιοχής να εξέρχονται από τις οικίες τους, αφού άκουσαν τις ισχυρές ηλεκτρικές εκρήξεις, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν την περιοχή και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

Με βάση τις πληροφορίες που έδωσε ο αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε το περιστατικό, δεν φαίνεται να υπήρξαν τραυματισμοί. 

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