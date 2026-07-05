Κυκλοφορούσαν με κλεμμένες μοτοσικλέτες χωρίς αριθμούς εγγραφής - Τους... μάζεψε η Αστυνομία

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 03/07/2026, από 67χρονο, σύμφωνα με τον οποίο κλάπηκαν, από συγκρότημα τριών ακατοίκητων κατοικιών που διατηρεί, πέντε κλιματιστικά και κομπρεσόροι, καθώς επίσης οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Όπως ανέφερε ο παραπονούμενος κοντά στο συγκρότημα κατοικιών εντόπισε σταθμευμένο όχημα, εντός του οποίου υπήρχαν κυψέλες κλιματιστικών και ένα άγνωστό του πρόσωπο να διαφεύγει τρέχοντας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τριών προσώπων ηλικίας 23, 21 και 18 ετών. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν χθες και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

O Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σε άλλη υπόθεση στην Πάφο, συνελήφθησαν χθες από μέλη της Αστυνομίας, δύο πρόσωπα ηλικίας 17 και 18 ετών, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν δύο μοτοσικλέτες, οι οποίες δεν έφεραν πινακίδες εγγραφής.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν γύρω στις 8μ.μ. χθες, σε δρόμο της Πάφου, να οδηγούν μοτοσικλέτες που δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής. Ανακόπηκαν από μέλη της Αστυνομίας για έλεγχο και ερωτηθέντες σχετικά με τις δύο μοτοσικλέτες δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευσή τους. Ως εκ τούτου συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.