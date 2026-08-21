Η Τουρκία ζητά «ερυθρά αγγελία» της Interpol για τον Νετανιάχου - Τον κατηγορεί για γενοκτονία

Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, αναφέροντας ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του 11ου Κακουργιοδικείου της Κωνσταντινούπολης και αφορά συνολικά 35 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων ο Νετανιάχου και ο Αφέκ Μοσκόβιτς.

Όπως ανέφερε σε δήλωση που δημοσίευσε στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, στις 14 Ιουλίου 2026 εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον Μοσκόβιτς με την κατηγορία της «γενοκτονίας».

Μετά την έκδοση των ενταλμάτων, το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση κόκκινων αγγελιών της Interpol σε βάρος των δύο κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τον Γκιουρλέκ, τα σχετικά έγγραφα έχουν παράλληλα διαβιβαστεί στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι κατηγορίες για την επίθεση στο Global Sumud Flotilla

Η υπόθεση αφορά, όπως ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, την «ένοπλη επέμβαση εναντίον αμάχων που παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε διεθνή ύδατα και την κράτηση ακτιβιστών».

Ο Νετανιάχου και ο Μοσκόβιτς βρίσκονται αντιμέτωποι με σειρά σοβαρών κατηγοριών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», «γενοκτονία», «διακεκριμένη στέρηση της ελευθερίας», «εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης», «βασανιστήρια», «φθορά περιουσίας», «διακεκριμένη ληστεία» και «αεροπειρατεία ή κατάληψη μέσων μεταφοράς».

Η Άγκυρα συνδέει τις συγκεκριμένες κατηγορίες με όσα φέρονται να συνέβησαν κατά την επέμβαση εναντίον του Global Sumud Flotilla, ενώ αυτό βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα.

Ο Γκιουρλέκ υπογράμμισε ότι οι τουρκικές Αρχές προτίθενται να συνεχίσουν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τα μέσα που προβλέπονται τόσο από το εθνικό όσο και από το διεθνές δίκαιο.

«Δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθούν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα ούτε οι υπεύθυνοι να προστατευθούν πίσω από μια ασπίδα ατιμωρησίας», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης.

«Θα χρησιμοποιήσουμε αποφασιστικά όλα τα μέσα που διαθέτουμε βάσει του εθνικού και του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Η κίνηση για την έκδοση κόκκινης αγγελίας εντάσσεται, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Γκιουρλέκ, στην εν εξελίξει ποινική διαδικασία στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία εκτός από τον Νετανιάχου και τον Μοσκόβιτς περιλαμβάνονται ακόμη 33 κατηγορούμενοι.

Protothema.gr