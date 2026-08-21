Έρχιουρμαν: Η παρεμπόδιση των ΜΟΕ βλάπτει τις προσπάθειες για λύση

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι τα ΜΟΕ αποτελούν καθιερωμένη έννοια στην ιστορία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, επισημαίνοντας πως παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικά λόγω των προβλημάτων εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκαν μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων εξαιτίας ιστορικών γεγονότων και άλλων παραγόντων.

Κατά τον ίδιο, παράλληλα με την προσπάθεια ανάπτυξης νέων ΜΟΕ, θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που περιορίζουν ή διαβρώνουν την ήδη υπάρχουσα εμπιστοσύνη. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η ελληνοκυπριακή διπλωματία προωθεί το επιχείρημα πως η άρση ή η χαλάρωση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και η υιοθέτηση νέων ΜΟΕ θα μείωναν το ενδιαφέρον τους για λύση και θα καθιστούσαν το στάτους κβο πιο «άνετο».

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε παρεμπόδισης συναντήσεων του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή με πρέσβεις, ακύρωσης καλλιτεχνικής εκδήλωσης στην Κερύνεια και δημιουργίας δυσκολιών στη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων αθλητών και συγκροτημάτων παραδοσιακών χορών σε διεθνείς διοργανώσεις.

«Η απροθυμία απέναντι στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η παρεμπόδιση ακόμη και της χαλάρωσης της απομόνωσης και η προσπάθεια να καταστούν οι Τουρκοκύπριοι αόρατοι δεν ωφελούν τις προσπάθειες για λύση· τις βλάπτουν», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες αναφορές των Ηνωμένων Εθνών στη σημασία των ΜΟΕ ενισχύουν αυτή την άποψη. Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η επιδίωξη λύσης προϋποθέτει την αποδοχή της ισότητας και των ίσων δικαιωμάτων των δύο κοινοτήτων, καθώς και τη δημιουργία διαύλων που θα βελτιώνουν τις σχέσεις και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

ΚΥΠΕ