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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επ. Περιβάλλοντος: Εξέτασε μέτρα εναρμόνισης με πράξη ΕΕ για ηλεκτρονικά απόβλητα

 23.09.2026 - 16:03
Επ. Περιβάλλοντος: Εξέτασε μέτρα εναρμόνισης με πράξη ΕΕ για ηλεκτρονικά απόβλητα

Μέτρα εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συζήτησαν την Τετάρτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της σημερινής συνεδρίας, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης, έκανε λόγο για ανάγκη αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 22%, ενώ ο στόχος είναι να ξεπεράσει το 45%.

Προσέθεσε πως η επιτροπή εξέτασε παράλληλα καταγγελίες μεγάλου αριθμού πολιτών σχετικά με πράσινα σημεία που δεν παραλαμβάνουν οικιακές συσκευές όπως πλυντήρια, ψυγεία και κρεβάτια, για διάφορους λόγους.

«Πρέπει να δώσουμε λύσεις ώστε να μην ωθούμε τους πολίτες να αποθετούν σε κοινά οικόπεδα ακόμα και μέσα σε δάση. Στόχος η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και η δημιουργία μιας απλής, οργανωμένης και προσβάσιμης διαδικασίας ώστε ο κάθε πολίτης να γνωρίζει πού και πώς μπορεί να παραδώσει μια παλιά συσκευή για ανακύκλωση. Η κυκλική οικονομία πρέπει να λειτουργεί όχι μόνο στην νομοθεσία αλλά και στην πράξη. Η αρχή θα γίνει μόνο με τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας στους πολίτες», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΑΛΜΑ, Λίτσα Δρουσιώτου, είπε ότι η εναρμόνιση έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο του 2025.

«Από τη συζήτηση έγινε σαφές ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα υποστελέχωσης και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να μη μας ανησυχεί όταν καλείται να διαχειριστεί τόσο σημαντικές υποχρεώσεις», σημείωσε.

Προσέθεσε παράλληλα ότι τα πράσινα σημεία δεν δέχονται απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών με συμπιεστές, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αναγκάζονται να τα θάψουν ή να τα πετάξουν παράνομα.

«Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στους δήμους και στο περιβάλλον. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που λειτουργεί στην πράξη, με επαρκή στελέχωση, σωστό έλεγχο και ξεκάθαρες διαδικασίες, ώστε η ανακύκλωση να είναι πραγματικά προσβάσιμη για όλους και τα απόβλητα να καταλήγουν εκεί που πρέπει», κατέληξε.

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