Τι θα πει ο Ρούμπιο στην Πνύκα: Με φόντο την Ακρόπολη θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού

Σε δηλώσεις του στο Breitbart, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον επισήμανε ότι η ομιλία θα είναι επικεντρωμένη στην υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού, σε ένα χώρο με υψηλή συμβολική σημασία.

«Αύριο το βράδυ [ενν. την Τετάαρτη], ο υπουργός Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος — μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη, μέσω της Χριστιανοσύνης, έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας», είπε ο Τζόνσον.

Πρόσθεσε ότι ο υπουργός, «με φόντο την Ακρόπολη, θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη πλήρη έκφραση των ιδιοτήτων που θα καθόριζαν τη Δύση: περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα αδιάκοπο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του άγνωστου. Θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Αυτό είναι μια τεράστια εξέλιξη σχετικά με το ταξίδι του Ρούμπιο στην Ελλάδα, σχολιάζει ο Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα