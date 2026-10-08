Λίγο πριν την αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα ξύπνησε η Κρίστα Πάικ: «Είναι θυμωμένη και μπερδεμένη»

Στο μεταξύ στο Τέξας εκτελέστηκε χθες το βράδυ με θανατηφόρα ένεση ο Τζαμάλ Χάουαρντ που είχε καταδικαστεί για φόνο.

«Το βράδυ της Δευτέρας νομίζαμε ότι η Κρίστα ήταν εγκεφαλικά νεκρή και ότι τα μηχανήματα που την κρατούσαν στη ζωή θα αφαιρούνταν την επομένη. Ωστόσο την Τρίτη, προς έκπληξη όλων - συμπεριλαμβανομένου εμού και της νομικής της ομάδας, καθώς και της ιατρικής ομάδας - η Κρίστα ξύπνησε και άρχισε να μιλάει», δήλωσε ο δικηγόρος Ράντι Σπάιβι της στη διάρκεια ακρόασης ενώπιον δικαστηρίου του Τενεσί, στις νότιες ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι της Πάικ έχουν προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεσή της προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική αγωγή εναντίον της πολιτείας Τενεσί.

Οι πρώτες φράσεις της ήταν «πού είμαι;» και «ποιοι είστε εσείς», πρόσθεσε ο Σπάιβι, εξηγώντας ότι κανένας από τους δικηγόρους της δεν ήταν παρών στο συμβάν.

«Πιστεύω ότι είναι θυμωμένη και αποπροσανατολισμένη με όλα όσα συμβαίνουν. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η πολιτεία (του Τενεσί) προσπάθησε να την εκτελέσει», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι σιγά σιγά η Πάικ ανακτά τη μνήμη της.

«Διαφάνεια»

«Έχει έναν θρόμβο στο ένα της χέρι. Υποφέρει από πνευμονία. Δεν μπορεί ακόμη να καταπιεί, επομένως δεν έχει φάει ακόμη», ανέφερε αναλυτικά ο Σπάιβι. «Και τα δύο της χέρια και τα πόδια είναι πολύ πρησμένα και δεν γνωρίζουμε ακόμη πόση κινητικότητα θα μπορέσει να ανακτήσει στα χέρια της», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι είναι δεμένη με αλυσίδες από τα πόδια και το ένα χέρι στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας η δικαστής Αΐσα Μάιλς ενέκρινε το αίτημα της υπεράσπισης της Πάικ και ζήτησε από τις σωφρονιστικές αρχές να διατηρήσουν όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που συνδέονται με την απόπειρα θανάτωσής της: πρωτίστως «όλα όσα βρίσκονταν στην αίθουσα» εκτελέσεων, περιλαμβανομένου του θανατηφόρου διαλύματος, των συριγγών και των ορών, ακόμη και όσων επρόκειτο να απορριφθούν, όπως τόνισε.

Άλλος δικηγόρος της Πάικ, ο Λουκ Ίνεν, χαιρέτισε την επιθυμία της δικαστή για «διαφάνεια».

«Η Κρίστα, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες δεν πρέπει να αποδέχονται άκριτα όσα δηλώνει η πολιτεία ότι συνέβησαν την προηγούμενη Τετάρτη», τόνισε.

Οι αντίπαλοι της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ απαιτούν να αρθεί το απόρρητο που καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία: την προέλευση των υλικών που χρησιμοποιούνται, τα επιμέρους στάδιά της ή ακόμη και τα προσόντα του προσωπικού που αναλαμβάνει τις εκτελέσεις.

Μορατόριουμ τριών ετών

Στο Τέξας οι δικηγόροι του Τζαμάλ Χάουαρντ, 46 ετών, επικαλέστηκαν μάταια «τη φρικτά αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ» για να ζητήσουν από τον κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ αναστολή 30 ημερών της εκτέλεσης του πελάτη τους. Του χορηγήθηκε η ίδια ουσία με αυτή που είχε δοθεί στην Πάικ.

Η εκτέλεσή του στο σωφρονιστικό κατάστημα του Χάντσβιλ είναι η 30η από την έναρξη του έτους στις ΗΠΑ και όλες έγιναν με θανατηφόρα ένεση.

Εκτελέσεις γίνονται σε έξι αμερικανικές πολιτείες, οι ομοσπονδιακές εκτελέσεις είναι σπάνιες, ενώ σπάνια στρατοδικεία καταδικάζουν κάποιον στην εσχάτη των ποινών. Τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το 1961.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της θανατικής ποινής, ενέκρινε τη Δευτέρα να εκτελεστεί δια τουφεκισμού από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού ο δράστης του μακελειού στη βάση Φορτ Χουντ στο Τέξας, το 2009, όταν σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι ζήτησε την αναστολή των εκτελέσεων στην πολιτεία και τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας, ενώ στη συνέχεια έκανε δεκτή την παραίτηση του επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης.

Η σωφρονιστική διοίκηση της πολιτείας ανέφερε ότι ακολούθησε κατά γράμμα το πρωτόκολλο που υιοθετήθηκε μετά την άρση του τριετούς μορατόριουμ στις εκτελέσεις στο Τενεσί, τον Μάιο του 2025.

Πηγή: protothema.gr