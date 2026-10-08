Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Στα άκρα η κόντρα τους - Της απαγορεύει να να ερμηνεύει τραγούδια του

Όλα δείχνουν πως Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας, θα βρεθούν απέναντι στα δικαστήρια. Όπως άλλωστε ανέφερε στο Live News ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει εντολή από την πελάτισσά του να σταματήσει τις προσπάθειες γεφύρωσης του χάσματος.

Η Άννα Βίσση υποστηρίζει πως ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε αιφνιδιαστικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ εντός 24 ωρών, απειλώντας να τινάξει τη συναυλία στο ΟΑΚΑ στον αέρα και να τη διασύρει. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής ανέφερε ότι δεν υφίσταται καμία οικονομική εκκρεμότητα, για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Ο συνθέτης εξέφρασε δημόσια τη «συντριβή» του για την κατεύθυνση που έχει πάρει η Άννα Βίσση. Υποστήριξε ότι ενημερώθηκε πως δεν θα λάβει καμία αμοιβή από τη συναυλία του ΟΑΚΑ με τη δικαιολογία του υψηλού κόστους παραγωγής, ενώ ο ίδιος βασιζόταν σε μια μακροχρόνια άτυπη συμφωνία «50-50» που διατηρούσε με την πρώτη σύζυγό του.

Η κόντρα έχει περάσει πλέον σε νομικό επίπεδο. Εξετάζεται έντονα το κατά πόσο ο Νίκος Καρβέλας μπορεί νομικά να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα εκατοντάδες τραγούδια που της έχει γράψει. Οι επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Άννα Βίσση επέλεξε να ολοκληρώσει την ανακοίνωσή της, με στίχους ενός τραγουδιού που δεν ανήκει στον Νίκο Καρβέλα: «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει».

Πηγή: newsit.gr