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ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Στα άκρα η κόντρα τους - Της απαγορεύει να να ερμηνεύει τραγούδια του

 08.10.2026 - 10:40
Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Στα άκρα η κόντρα τους - Της απαγορεύει να να ερμηνεύει τραγούδια του

Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας παραμένουν στα «χαρακώματα», με τη δημόσια κόντρα τους να εξελίσσεται και καλά πληροφορημένες πηγές να αναφέρουν ότι η ρήξη τους είναι οριστική. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου του 2026, ο συνθέτης είναι αποφασισμένος να απαγορέψει στην ερμηνεύτρια να τραγουδάει τα 400 και πλέον κομμάτια που της έχει γράψει.

Όλα δείχνουν πως Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας, θα βρεθούν απέναντι στα δικαστήρια. Όπως άλλωστε ανέφερε στο Live News ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει εντολή από την πελάτισσά του να σταματήσει τις προσπάθειες γεφύρωσης του χάσματος.

Η Άννα Βίσση υποστηρίζει πως ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε αιφνιδιαστικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ εντός 24 ωρών, απειλώντας να τινάξει τη συναυλία στο ΟΑΚΑ στον αέρα και να τη διασύρει. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής ανέφερε ότι δεν υφίσταται καμία οικονομική εκκρεμότητα, για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Ο συνθέτης εξέφρασε δημόσια τη «συντριβή» του για την κατεύθυνση που έχει πάρει η Άννα Βίσση. Υποστήριξε ότι ενημερώθηκε πως δεν θα λάβει καμία αμοιβή από τη συναυλία του ΟΑΚΑ με τη δικαιολογία του υψηλού κόστους παραγωγής, ενώ ο ίδιος βασιζόταν σε μια μακροχρόνια άτυπη συμφωνία «50-50» που διατηρούσε με την πρώτη σύζυγό του.

Η κόντρα έχει περάσει πλέον σε νομικό επίπεδο. Εξετάζεται έντονα το κατά πόσο ο Νίκος Καρβέλας μπορεί νομικά να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα εκατοντάδες τραγούδια που της έχει γράψει. Οι επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Άννα Βίσση επέλεξε να ολοκληρώσει την ανακοίνωσή της, με στίχους ενός τραγουδιού που δεν ανήκει στον Νίκο Καρβέλα: «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει».

Πηγή: newsit.gr

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