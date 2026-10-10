ΠτΔ: «Τα τελευταία 3 χρόνια το κυπριακό νηολόγιο αυξήθηκε κατά περίπου 27%» - Μονάδα Ακτογραμμής εντός του 2027

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι πριν το τέλος του χρόνου το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τη σύσταση Μονάδας Ακτογραμμής.

Στον χαιρετισμό του στην παρουσία μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων ο Πρέοδρος υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στη ναυτιλία και σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη θάλασσα.

Εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια, υλοποιώντας ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό, έχουν πετύχει να αυξήσουν το κυπριακό νηολόγιο κατά 27% περίπου, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο.

«Την ίδια στιγμή, γιατί η ναυτιλία για μας δεν είναι μόνο η κυπριακή σημαία, έχουν αυξηθεί τα έσοδα του κράτους σε σχέση με την πλοιοδιαχείριση, περίπου 19%-20%, και υπάρχουν τεράστιες προοπτικές, τις οποίες εργαζόμαστε για να αξιοποιήσουμε. Το σημερινό Φεστιβάλ είναι ένας θεσμός που μέσα σε λίγα χρόνια, πολύ φυσιολογικά, έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική γιορτή της Θάλασσας, της Ναυτιλίας και, πάνω απ’ όλα, γιορτή των Ανθρώπων της. Για όλους εμάς στην Κύπρο, η Θάλασσα δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένα φυσικό σύνορο», πρόσθεσε.

Πριν το τέλος του χρόνου, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνουν τη σύσταση Μονάδας Ακτογραμμής, έτσι ώστε εντός του 2027 να λειτουργήσει – ακόμη μια ένδειξη της σημασίας που δίνουν στη θάλασσα και στην ασφάλεια της Κύπρου.

Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το μέλλον της κυπριακής Ναυτιλίας περνά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, μέσα από τους ανθρώπους της.

«Γι’ αυτό, μια βασική μας επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης, η ανάδειξη του ναυτικού και ναυτιλιακού επαγγέλματος και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει στη νέα γενιά. Όλα αυτά, και χαιρόμαστε για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, αποτελούν προτεραιότητές μας και χαιρόμαστε που βλέπουμε μια αυξημένη ανταπόκριση και ενδιαφέρον σε όλα αυτά που προσφέρει η ναυτιλία», είπε.

Η θάλασσα, συνέχισε, ήταν και παραμένει δρόμος Επικοινωνίας, Δημιουργίας και Προόδου.

«Ένας δρόμος που μας συνδέει με άλλους λαούς και πολιτισμούς, με νέες ιδέες, νέες ευκαιρίες και νέους ορίζοντες. Εξάλλου, από τα αρχαία λιμάνια της Κύπρου μέχρι τη σύγχρονη ναυτιλία, η Θάλασσα υπήρξε σταθερός συνοδοιπόρος στην ιστορική μας πορεία και αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της ανάπτυξής μας. Και είμαστε δικαιολογημένα περήφανοι που η χώρας μας κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη», συμπλήρωσε.

Διαθέτει, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ένα ισχυρό και διεθνώς αναγνωρισμένο νηολόγιο, ένα σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο, υπάρχουν ακόμη περισσότερες, τεράστιες προοπτικές στον τομέα αυτό, και μια δυναμική ναυτιλιακή κοινότητα που συνδέει την Κύπρο με ολόκληρο τον κόσμο.

«Όπως προανέφερα, πίσω, όμως, από κάθε επιτυχία βρίσκονται οι Άνθρωποι. Και αυτή είναι, ίσως, η σημαντικότερη αξία του «ΘΑΛΑΣΣΑ». Να θυμίζει σε όλους μας ότι η Ναυτιλία δεν είναι μόνο τα πλοία. Είναι οι Άνθρωποι που τα κυβερνούν, τα συντηρούν και τα σχεδιάζουν. Είναι οι μηχανικοί, οι επιστήμονες, οι νομικοί, οι οικονομολόγοι και όλοι όσοι εργάζονται στα λιμάνια, στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Είναι, ειδικότερα σήμερα στη χώρα μας, ένας ολόκληρος κόσμος γνώσης, επιστήμης, τεχνολογίας και δημιουργίας», πρόσθεσε.

Και ένας κόσμος, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που εξελίσσεται συνεχώς, δημιουργώντας νέες ανάγκες, αλλά και νέες ευκαιρίες με πολύ καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τη Νέα Γενιά.

«Και, ακριβώς, αυτήν την πτυχή θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από το 'ΘΑΛΑΣΣΑ 2026': Ότι, στην ουσία, η Θάλασσα μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, γνώσης και δημιουργίας και να ανοίξει δρόμους για το μέλλον των νέων μας. Το σημερινό Φεστιβάλ ανήκει στη νέα γενικά, είναι σημαντικό οι νέοι μας να γνωρίσουν τους ανθρώπους της ναυτιλίας, να ρωτήσουν, να μάθουν, να διερωτηθούν, να εξερευνήσουν. Να μη φοβηθούν να κοιτάξουν σε δρόμους που ίσως μέχρι σήμερα δεν είχαν σκεφτεί. Γιατί πολλές φορές μια επιτυχία, μια μεγάλη επιλογή στη ζωή ξεκινά από μια μικρή στιγμή: Mια συζήτηση, μια εμπειρία, μια ερώτηση ή ένα ερέθισμα», συμπλήρωσε.

«Για μας αυτή θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, να εμπνεύσουμε νέους ανθρώπους να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν τη δική τους πορεία και να ασχοληθούν με τη ναυτιλία, η οποία προσφέρει αρκετές θέσεις εργασίας, καλά αμειβόμενες. Αυτό το Φεστιβάλ ξεκίνησε πριν από χρόνια μέσα από τη συνεργασία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας με τον Δήμο Λεμεσού, ξεκίνησε με μια απλή αλλά ουσιαστική φράση, έναν απλό και πολύ ουσιαστικό στόχο: «Ζήσε τη ΘΑΛΑΣΣΑ – Γνώρισε τη ΝΑΥΤΙΛΙΑ» Πέντε διοργανώσεις μετά, το μήνυμα αυτό παραμένει ζωντανό και επίκαιρο», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Υφυπουργό και τους συνεργάτες της, το Δήμο Λεμεσού, καθώς και όλους τους Φορείς, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «ΘΑΛΑΣΣΑ 2026».

«Ας συνεχίσουμε όλοι μας να κοιτάζουμε προς τη Θάλασσα με τον απαιτούμενο σεβασμό για όσα μας έχει προσφέρει, με την ευθύνη που έχουμε για να την προστατεύσουμε και με αισιοδοξία για όσα μπορούμε ακόμη να δημιουργήσουμε. Γιατί η Θάλασσα μάς έμαθε να κοιτάζουμε μακριά πέραν από τον ορίζοντα, για αυτό ακριβώς θέλουμε να προσφέρουμε και να αναδείξουμε και προς τη νέα γενιά του τόπου μας, τη δυνατότητα να κοιτάξει πέραν από τον ορίζοντα, να τολμήσει να ονειρευτεί και να δημιουργήσει το δικό της μέλλον», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ