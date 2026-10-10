Κατερίνα Λάσπα: Όσα είπε για τη νέα της εκπομπή, τις κόρες της και το μωρό του πρώην συζύγου της

ΠτΔ: «Τα τελευταία 3 χρόνια το κυπριακό νηολόγιο αυξήθηκε κατά περίπου 27%» - Μονάδα Ακτογραμμής εντός του 2027
Τα τελευταία τρία χρόνια, υλοποιώντας ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό, «έχουμε πετύχει να αυξήσουμε το κυπριακό νηολόγιο κατά περίπου 27%, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό του, το Σάββατο, στο Φεστιβάλ «ΘΑΛΑΣΣΑ 2026» που διοργάνωσαν στον Μόλο Λεμεσού ο Δήμος της πόλης και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με κεντρικό μήνυμα "Ζήσε τη Θάλασσα - Γνώρισε τη Ναυτιλία". Ο Πρόεδρος επεσήμανε, παράλληλα, ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα του κράτους σε σχέση με την πλοιοδιαχείριση, περίπου 19%-20%.