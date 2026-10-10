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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Τι υποστηρίζει ο Φρίξος Κουλέρμος - Διευκρινίσεις για τη συνάντηση με την Αννίτα Δημητρίου στα γραφεία του κόμματος

 10.10.2026 - 11:34
ΔΗΣΥ: Τι υποστηρίζει ο Φρίξος Κουλέρμος - Διευκρινίσεις για τη συνάντηση με την Αννίτα Δημητρίου στα γραφεία του κόμματος

Τους ισχυρισμούς ότι απείλησε, άσκησε πιέσεις ή συκοφάντησε την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, και τον Γιώργο Παμπορίδη απορρίπτει ο Φρίξος Κουλέρμος, σε γραπτή δήλωσή του. Όπως αναφέρει, μετέβη μόνος στα γραφεία του ΔΗΣΥ έπειτα από πρόσκληση της κ. Δημητρίου, ενώ αργότερα προσήλθε και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προσκληθεί ξεχωριστά.

Ο κ. Κουλέρμος υποστηρίζει ότι, κατά τη συνάντηση, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, με στόχο την αποκατάσταση της ενότητας της παράταξης. Όπως σημειώνει, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι θα καλούσε και τον κ. Παμπορίδη για να του ανακοινώσει την απόφασή της.

Παραδέχεται ότι κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες, απορρίπτει ωστόσο ως «πολιτικά ανήθικους και κακοήθεις» όσους τις ερμηνεύουν ως εκβιασμούς ή πιέσεις. Καταλήγοντας, εκφράζει τη λύπη του για την ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής ανακοίνωσης, τονίζοντας ότι όσοι αγωνίστηκαν για την παράταξη δεν καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

«Μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες άκουσα δεκάδες φορές από διάφορους όψιμους καλοθελητές ότι απειλώ, πιέζω και συκοφαντώ εις βάρος της προέδρου της παράταξής μας και του κ. Γιώργου Παμπορίδη. Κρίνω ανάξιες σχολιασμού αυτές τις αισχρότητες όμως αισθάνομαι υποχρεωμένος να αποκαταστήσω την αλήθεια για λόγους αυτοσεβασμού και ως ελάχιστη υποχρέωση έναντι των συνομιλητών μου.

Στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού μετέβηκα μόνος όταν με κάλεσε η πρόεδρος κα Αννίτα Δημητρίου. Όχι ως εκδότη ή καναλάρχη, αλλά υποθέτω ως έναν από τους ανθρώπους που κτίσαμε τον Δημοκρατικό Συναγερμό, που αγωνιούμε για την κατάσταση που προκάλεσαν στο κόμμα κάποιοι Δούρειοι Ίπποι και που καταβάλλουμε ανιδιοτελείς προσπάθειες να επαναφέρουμε την ενότητα στον κόσμο της παράταξης.

Αργότερα κατάφθασε και ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, που όπως αντιλαμβάνομαι προσκλήθηκε χωριστά από την πρόεδρο. Μαζί περάσαμε στο γραφείο της. Χωρίς να προηγηθεί καμία απολύτως συζήτηση, η κα Δημητρίου μάς ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές, σε μια κίνηση αποκατάστασης της ενότητας της παράταξης. Μας είπε ότι θα καλέσει και τον κ. Παμπορίδη να του το ανακοινώσει και μας ζήτησε να μείνουμε να το ακούσουμε.

Ασφαλώς και μιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις και ιδέες, αλλά μόνο πολιτικά ανήθικοι και κακοήθεις μπορούσαν να τις ερμηνεύσουν ως εκβιασμούς, πιέσεις, κηδεμονίες και «κατινιές».

Λυπάμαι που υποχρεώθηκα σε αυτή τη διευκρινιστική ανακοίνωση. Εμείς του δώσαμε την ψυχή για αυτή την παράταξη δεν καταφεύγουμε σε αυτές τις πρακτικές».

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