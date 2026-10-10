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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε υπόγειο κατοικίας στη Λακατάμια - Προκάλεσε μεγάλες ζημιές - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

 10.10.2026 - 11:29
Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε υπόγειο κατοικίας στη Λακατάμια - Προκάλεσε μεγάλες ζημιές - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Σε 37 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκ των οποίων 21 αφορούσαν πυρκαγιές και 16 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, μεταξύ των περιστατικών καταγράφηκαν δύο πυρκαγιές σε κατοικίες, καθώς και φωτιά σε έκταση με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην επαρχία Πάφου.

Πυρκαγιά σε βοηθητική κατοικία στα Τεμπριά

Στις 15:56, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε ισόγεια βοηθητική κατοικία στην κοινότητα Τεμπριάς, στην επαρχία Λευκωσίας.

Η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα και επεκτάθηκε σε εξοπλισμό του υπνοδωματίου, ενώ ο καπνός επηρέασε τη βαφή της τοιχοποιίας σε ολόκληρο το διαμέρισμα. Τα μέλη της Πυροσβεστικής εισήλθαν στον χώρο με αναπνευστικές συσκευές και κατέσβησαν την πυρκαγιά με σωλήνες νερού.

Την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς οι ένοικοι απουσίαζαν και δεν κινδύνευσε κανείς. Τα αίτια διερευνώνται, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Φωτιά σε ένα εκτάριο βλάστησης στην Πάφο

Στις 18:03, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση περίπου ενός εκταρίου με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Χολετριών και Φασούλας, στην επαρχία Πάφου.

Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δύο οχήματα του Τμήματος Δασών, καθώς και ένας εκμισθωμένος προωθητής γαιών.

Εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά σε υπόγειο οικίας στη Λακατάμια

Σήμερα στις 08:05, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε υπόγειο οικίας στη Λακατάμια, στην επαρχία Λευκωσίας, το οποίο χρησιμοποιείτο ως κατοικία.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρο το περιεχόμενο του υπόγειου χώρου, ενώ η θερμότητα και οι καπνοί επηρέασαν και το ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής χρησιμοποίησαν αναπνευστικές συσκευές για να εισέλθουν στον χώρο και κατέσβησαν την πυρκαγιά με σωλήνες νερού. Ο ένοικος απουσίαζε κατά την εκδήλωσή της.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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