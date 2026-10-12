Αννίτα Δημητρίου: Απογοήτευση για την απουσία προόδου στο Κυπριακό - Έμφαση στις συγκλίσεις του Κραν Μοντανά

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Βουλής, στην ομάδα συμμετείχαν ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Αθανάσιος Μπούρας και τα μέλη του σώματος Γεώργιος Καρασμάνης, Μιχάλης Κατρίνης και Ρένα Δούρου, το μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου Πάμπος Χαραλάμπους και ο βουλευτής από τη Σλοβενία Dusan Stojanovic.

Συμμετείχαν επίσης, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Την ομάδα συνόδευαν ο δήμαρχος Μόρφου Βίκτωρας Χατζηαβραάμ και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του κατεχόμενου Δήμου.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε τη σημασία της παρουσίας των ξένων αξιωματούχων στις εκδηλώσεις του κατεχόμενου δήμου και στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, εκφράζοντας βαθιά ευγνωμοσύνη για την όλη τους στήριξη στον αγώνα των Μορφιτών για δικαίωση και επιστροφή.

Απευθυνόμενη στους Έλληνες αξιωματούχους, η κ. Δημητρίου τόνισε, ότι η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πιο σθεναρός υποστηρικτής της Κύπρου στην προσπάθεια για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.

Από την πλευρά τους, οι ξένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την στήριξή τους προς τον κυπριακό λαό και την ελπίδα ότι θα υπάρξει επίλυση του κυπριακού προβλήματος, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί ζωτικό πρόβλημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.