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Τι είναι το autumn anxiety και γιατί εμφανίζεται;

 14.10.2026 - 15:55
Τι είναι το autumn anxiety και γιατί εμφανίζεται;

Για αρκετούς ανθρώπους, η αλλαγή της εποχής δεν επηρεάζει μόνο τις καθημερινές τους συνήθειες, αλλά και την ψυχική τους κατάσταση. Μπορεί να αισθάνονται μεγαλύτερη νευρικότητα, να δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, να έχουν διαταραχές στον ύπνο ή να βιώνουν ένα διάχυτο αίσθημα ανησυχίας, χωρίς να μπορούν πάντα να προσδιορίσουν την αιτία. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται συχνά ως φθινοπωρινό άγχος (autumn anxiety).

Αν και δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, αρκετοί άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο αγχωμένοι κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, καθώς προσαρμόζονται στις εποχικές αλλαγές και στις νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν απλές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν. Ανάμεσά τους, η συστηματική επαφή με τη φύση, η σωματική δραστηριότητα και η συνειδητή αξιοποίηση του φυσικού φωτός φαίνεται να έχουν σημαντικά οφέλη για την ψυχική ευεξία.

Τι είναι το autumn anxiety και γιατί εμφανίζεται;

Το autumn anxiety δεν αναγνωρίζεται ως αυτοτελής ψυχική διαταραχή. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αυξημένη ανησυχία, την ένταση ή τη συναισθηματική δυσφορία που ορισμένοι άνθρωποι βιώνουν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Οι αιτίες μπορεί να είναι διαφορετικές για τον καθένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άγχος συνδέεται με τις εποχικές αλλαγές, ενώ σε άλλες σχετίζεται περισσότερο με την επιστροφή στις υποχρεώσεις, τις επαγγελματικές απαιτήσεις, τις οικονομικές πιέσεις ή τις αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Η μείωση των ωρών ηλιοφάνειας μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τον κιρκάδιο ρυθμό, δηλαδή το εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο και την εγρήγορση. Οι αλλαγές στο φυσικό φως ενδέχεται να επηρεάσουν τη διάθεση, τα επίπεδα ενέργειας και την ποιότητα του ύπνου, δημιουργώντας συνθήκες που επιβαρύνουν την ψυχική ισορροπία.

Παράλληλα, η μετάβαση από μια πιο χαλαρή καλοκαιρινή καθημερινότητα σε ένα απαιτητικότερο πρόγραμμα μπορεί να προκαλέσει επιπλέον στρες. Η συσσώρευση υποχρεώσεων, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και η αίσθηση ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε πολλές απαιτήσεις ταυτόχρονα μπορεί να εντείνουν τα συμπτώματα άγχους.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να διαχωρίζουμε το autumn anxiety από την εποχική συναισθηματική διαταραχή (SAD). Η τελευταία αποτελεί αναγνωρισμένη μορφή κατάθλιψης, η οποία συνδέεται με συγκεκριμένες εποχικές περιόδους και συχνά εμφανίζεται το φθινόπωρο ή τον χειμώνα, όταν μειώνεται σημαντικά η διάρκεια της ημέρας.

Ενώ το autumn anxiety μπορεί να σχετίζεται με εποχικούς ή προσωπικούς στρεσογόνους παράγοντες, η εποχική συναισθηματική διαταραχή χαρακτηρίζεται από καταθλιπτικά συμπτώματα που επαναλαμβάνονται με εποχικό μοτίβο. Οι δύο καταστάσεις μπορεί να συνυπάρχουν, ενώ το άγχος μπορεί να αποτελεί και σύμπτωμα της εποχικής κατάθλιψης.

Ποια συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν αυξημένο άγχος;

Το άγχος δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να επηρεάζει τόσο τη συναισθηματική κατάσταση όσο και τη σωματική υγεία, τη συμπεριφορά και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Επίμονη ανησυχία: Διαρκείς σκέψεις για πιθανά προβλήματα, μελλοντικές υποχρεώσεις ή καταστάσεις που προκαλούν αβεβαιότητα.

  • Διαταραχές ύπνου: Δυσκολία στην έλευση του ύπνου, συχνές αφυπνίσεις ή αίσθημα κόπωσης το πρωί.

  • Νευρικότητα και ευερεθιστότητα: Αυξημένη ευαισθησία, ένταση και μειωμένη ανοχή σε καθημερινές δυσκολίες.

  • Δυσκολία συγκέντρωσης: Αδυναμία διατήρησης της προσοχής, αφηρημάδα και μειωμένη απόδοση στην εργασία ή σε άλλες δραστηριότητες.

  • Σωματική κόπωση: Αίσθημα εξάντλησης, ακόμη και όταν δεν έχει προηγηθεί έντονη σωματική δραστηριότητα.

  • Ταχυκαρδία και αίσθημα παλμών: Σωματικές εκδηλώσεις του άγχους που μπορεί να συνοδεύονται από εφίδρωση, μυϊκή ένταση ή δύσπνοια.

Η εμφάνιση ορισμένων από αυτά τα συμπτώματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάποια αγχώδης διαταραχή. Ωστόσο, όταν η ανησυχία είναι έντονη, επίμονη ή επηρεάζει την εργασία, τις σχέσεις και την καθημερινή ζωή, είναι σημαντικό να αναζητείται η κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη.

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