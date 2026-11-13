«Ένας άθλος να φτάσουμε ζωντανοί από τύχη» - Ξεσπά πολίτης για τον δρόμο Πόλης -Πάφου  

Σύμφωνα με την ανάρτηση, όσοι χρησιμοποιούν καθημερινά τη συγκεκριμένη διαδρομή για να μεταβούν στην εργασία τους έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους, όπως φορτηγά που σταματούν σε σημεία αποφόρτισης της κυκλοφορίας, γεωργικούς ελκυστήρες χωρίς φώτα τις πρωινές ώρες, οχήματα με προβολείς που περιορίζουν την ορατότητα, αλλά και επικίνδυνες προσπεράσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου, με τον πολίτη να περιγράφει την κατάσταση στον παλιό δρόμο ως εξαιρετικά επικίνδυνη. Παράλληλα, κάνει λόγο για αδέσποτο σκύλο και αγέλη που κινούνται ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Ο πολίτης θέτει δημόσια ερωτήματα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, διερωτώμενος κατά πόσο οι αρμόδιοι έχουν αντιληφθεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι.

Μέσα από την ανάρτηση ο πολίτης, ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινή μετακίνηση στον συγκεκριμένο δρόμο δεν θα έπρεπε να αποτελεί μια διαδρομή με τόσο μεγάλους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή.

Δείτε την ανάρτηση