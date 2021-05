Καθυστέρηση στην προώθηση του έργου της Μαρίνας Πάφου μετά την προσβολή της κατακύρωσης

Νέα αρνητική εξέλιξη σημειώνεται στην τροχοδρόμηση του έργου της Μαρίνας της Πάφου, μετά την προσβολή της κατακύρωσης.



Οι δικηγόροι των αιτητών, Ernst and Young Cyprus Ltd, με την προσφυγή τους έθεσαν σειρά λόγων για τους οποίους η προβαλλόμενη, απόφαση πρέπει να ακυρωθεί και ζήτησαν την χορήγηση προσωρινών μέτρων αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης και υπογραφής της σύμβασης μέχρι την εκδίκαση και έκδοση απόφασης στην προσφυγή, καθότι δεν υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη μη χορήγηση προσωρινών μέτρων.



Mε βάση τα όσα αναφέρονται στην προσφυγή και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει προβάλει ένσταση στη χορήγηση προσωρινών μέτρων, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εκτιμά ότι η χορήγηση τους είναι προς το δημόσιο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)2010.



Ως εκ τούτου, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση προσωρινών μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύμβασης που αφορά το Διαγωνισμό αρ. 6/2020 μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής 10/2021. .



Σχολιάζοντας την εξέλιξη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέας Δημητριάδης, ανέφερε το ΚΥΠΕ πως το Yφυπουργείο Τουρισμού ως Αναθέτουσα Αρχή, έχει κατακυρώσει την προσφορά για την εκπόνηση σχετικής μελέτης για την Μαρίνα της Πάφου και του κέντρου κρουαζιερόπλοιων.



Ωστόσο, σημείωσε, η κατακύρωση δυστυχώς έχει προσβληθεί από την εταιρεία Ernst and Young Cyprus Ltd. και ως αποτέλεσμα η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών με απόφαση της και με την συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία αναστέλλεται η διαδικασία ανάθεσης ή εκτέλεσης της απόφασης της Αναθέτουσας αρχής για την υπογραφή της σύμβασης .



Κατά συνέπεια συνέχισε ο κ. Δημητριάδης, “ θα πρέπει να αναμένουμε μέχρι η Αναθέτουσα Αρχή να εξετάσει την ένσταση της προσφεύγουσας εταιρείας”.



Όπως εκτίμησε ο κ. Δημητριάδης ενδεχόμενα να έχουμε μια καθυστέρηση που να ξεπερνά τους τρεις μήνες.



Είναι μια άκρως αρνητική εξέλιξη τόνισε, προσθέτοντας ωστόσο πως έχουν τη διαβεβαίωση του Υφυπουργείου Τουρισμού ότι σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα προσπαθήσουν να επισπεύσουν την λήψη απόφασης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών το συντομότερο δυνατό.