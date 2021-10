Το «Home Alone» επιστρέφει: Ποιες οι ομοιότητες του remake με την πρώτη εμβληματική ταινία των 90s;

Το «Μόνος στο Σπίτι», η ταινία που έγινε συνώνυμη με τα Χριστούγεννα, επιστρέφει με ένα remake από την Disney, το οποίο μοιάζει στην πρωτότυπη ταινία του 1990, πολύ περισσότερο από ό,τι θα φανταζόμασταν.

Ένα νέο βίντεο, το οποίο συγκρίνει το τρέιλερ της πρώτης ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone) με το ολοκαίνουριο τρέιλερ της Disney για το επερχόμενο remake, με τίτλο «Home Sweet Home Alone», δείχνει ακριβώς πόσο μοιάζουν οι δύο ταινίες.

Μετά από τέσσερα σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του Κρις Κολόμπους που κυκλοφόρησε το 1990, το franchise του Home Alone φαινόταν να είχε… «εξαντλήσει» όσο μπορούσε την ιδέα ενός μοναχικού παιδιού που υπερασπίζεται τον εαυτό του και το σπίτι του από εισβολείς. Παρόλα αυτά, η Ντίσνεϊ φαίνεται να επέστρεψε στα… βασικά, με το Home Sweet Home Alone.Καθώς η επιτυχία του πρώτου Home Alone ήταν μεγάλη, ο Κολόμπους επέστρεψε το 1992, με το καινούριο σενάριο του Τζον Χιούζ και το Home Alone 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη. Για τους τηλεθεατές, το Home Alone 2 ήταν πολύ πιο διασκεδαστικό και παρά τις φαινομενικές ομοιότητες με την πρώτη ταινία, κάποιοι θεώρησαν πως ήταν το καλύτερο από αυτά τα δύο.

Ωστόσο, οι επόμενες δύο ταινίες, τις οποίες δεν υπέγραφε η προηγούμενη σκηνοθετική και σεναριακή ομάδα, αλλά δεν συμμετείχε ούτε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, δεν κατάφεραν να ενθουσιάσουν το κοινό, το οποίο θεώρησε ότι οι ταινίες αυτές δεν θα έπρεπε να υπάγονται στο franchise, καθώς ήταν αρκετά διαφορετικές από την πρωτότυπη ιστορία.

Φέτος, η Ντίσνεϊ προσπαθεί να αλλάξει την «κατάρα» των σίκουελ και 31 χρόνια μετά να δώσει μία δική της νότα στην ιστορία, με το Home Sweet Home Alone.