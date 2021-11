To παρασκήνιο του Κρανς Μοντάνα - Oχι Τσαβούσογλου σε μηδέν εγγυήσεις - Τι αποκάλυψε ο Φιλελεύθερος

Φως στους άγνωστους διαλόγους του Κρανς Μοντάνα ρίχνει σήμερα ο «Φιλελεύθερος» με τη δημοσίευση αποσπασμάτων από τα απόρρητα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών για όσα έγιναν στο ελβετικό θέρετρο τον Ιούλιο του 2017, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Κύπρο.

Τα πρακτικά που αποκαλύπτονται σήμερα από την εφημερίδα, αφορούν την πρώτη συνάντηση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, το μεσημέρι της 6ης Ιουλίου 2017, δηλαδή, πριν το κρίσιμο δείπνο της ίδιας ημέρας.

Όπως προκύπτει από το διάλογο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ήταν άκρως αρνητικός στα θέματα στα θέματα των Εγγυήσεων και των στρατευμάτων. «Ήταν ξεκάθαρο πως για την κατοχική Τουρκία ήταν «κόκκινη γραμμή», που σημαίνει ότι επέμεινε και επιμένει και σήμερα στις θέσεις αυτές μέχρι τέλους» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που υπογράφει το ρεπορτάζ. Μέσα από τα πρακτικά, σύμφωνα με την εφημερίδα, προκύπτει και ένα παιχνίδι τακτικής του κ. Γκουτέρες, ο οποίος απέφευγε να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους για τις εκατέρωθεν απόψεις. Τακτική, που τελικά όχι μόνο δεν απέδωσε αλλά προκάλεσε και σύγχυση.

Στα επίσημα πρακτικά, που φέρουν την υπογραφή του Ματίας Σούστερ, σημειώνεται ότι: «Ο κ. Τσαβούσογλου δήλωσε ότι για την Τουρκία η άποψη μηδέν στρατεύματα, μηδέν εγγυήσεις δεν ήταν θέση εκκίνησης (was a non-starter)». Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απαντούσε στη βασική ερώτηση του κ. Γκουτέρες, η οποία -σύμφωνα με τα πρακτικά- ήταν η εξής: Ποιες ήταν οι κόκκινες γραμμές της Τουρκίας λαμβάνοντας υπόψη τις συνομιλίες των προηγούμενων ημερών; Αυτό το ερώτημα υπέβαλε ο γενικός γραμματέας στον Τσαβούσογλου μόλις ξεκίνησε η συνάντηση.

Στα πρακτικά σημειώνονται και τα εξής: Ο Γενικός Γραμματέας ρώτησε κατά πόσο αυτό σήμαινε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αποδεχθεί άμεση αντικατάσταση της Συνθήκης Εγγυήσεως με τη Συνθήκη Εφαρμογής και να καταργήσει το μονομερές δικαίωμα επέμβασης. Ο Τσαβούσογλου απάντησε με τη φράση: «Αυτό δεν ισχύει» (this was not the case).

Ο Φιλελεύθερος θα δώσει συνέχεια την Κυριακή, με νέα έγγραφα από τα πρακτικά του ΟΗΕ για τις συναντήσεις που είχε στο Κρανς Μοντάνα ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι αποκαλύψεις για το παρασκήνιο του περίφημου δείπνου της 6ης Ιουλίου, με το οποίο ολοκληρώθηκε άδοξα η Διάσκεψη για την Κύπρο και μέχρι σήμερα προκαλεί αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό αλλά και εκτός, για το τι ακριβώς συνέβη.