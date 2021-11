Ο «Ντίκον Τάρλι» του Game Of Thrones είναι το φαβορί για να υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ένα μη αναμενόμενο μέλος του καστ του «Game of Thrones» έχει γίνει πλέον το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο της επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ.



Με την πάροδο των χρόνων οι πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς επικής φαντασίας, Ρίτσαρντ Μάντεν και Κιτ Χάρινγκτον θεωρούνταν ότι θα αντικαταστήσουν τον Ντάνιελ Κρεγκ ως 007.

Ωστόσο, ένα νέο μέλος του καστ της εκπομπής του HBO προβάλλεται τώρα ως πιθανός διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ, αν και μέχρι πρόσφατα δεν ήταν στους επικρατέστερους.



Ο Τομ Χόπερ, ο οποίος υποδύθηκε τον Ντίκον Τάρλι είναι τώρα φαβορί μαζί με τους Ρίτσαρντ Μαντεν και Τομ Χάρντι, σύμφωνα με τους πράκτορες στοιχημάτων.







Ο Άγγλος ηθοποιός, 36 ετών εμφανίστηκε σε τέσσερα επεισόδια του «Game of Thrones» αλλά είναι ίσως περισσότερο γνωστός στο πιο νεανικό κοινό από τον ρόλο του ως Λούθερ Χάργκριβς στη σειρά του Netflix «The Umbrella Academy».



Πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία του Netflix με τίτλο «Love In The Villa».









Ο Τομ Χόπερ κατάγεται από το Λέστερσιρ ωστόσο, υποδύεται Αμερικανούς στα περισσότερα από τα πιο πρόσφατα πρότζεκτ του.









Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ