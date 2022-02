Οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Τρεις νέες ταινίες και σειρές έρχονται στo Netflix τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Από τις νέες κυκλοφορίες, αξίζει μια ματιά στο «Inventing Anna», σειρά μιας σεζόν που θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα streaming από τις 11 Φεβρουαρίου και είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Οι νεαρότεροι θεατές, δεν πρέπει να χάσουν τη συνέχεια του Tall Girl που επίσης κυκλοφορεί την ίδια μέρα.

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 7 έως 13 Φεβρουαρίου 2022.

Σειρές του Netflix

10/2/2022

Μέχρι να μας Χωρίσει η Ζωή (Until Life Do Us Part)

Τα μέλη μιας οικογένειας τριών γενεών που ζουν μαζί σε μια ειδυλλιακή βίλα αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης διοργάνωσης γάμων και τα δικά τους δράματα.

11/2/2022

Inventing Anna: Σειρά μίας σεζόν (Inventing Anna)

Τολμηρή επιχειρηματίας ή απατεώνισσα; Μια ρεπόρτερ ερευνά το πώς η Άνα Ντέλβι έπεισε την ελίτ της Νέας Υόρκης ότι ήταν Γερμανίδα κληρονόμος. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

11/2/2022

Toy Boy: Σεζόν 2 (Toy Boy: Season 2)

Ο Ούγκο ερευνά το θέμα της βόμβας, ενώ παράλληλα, μαζί με τους φίλους του, αντιμετωπίζει δύο νέους αντιπάλους και μια σειρά νέων προκλήσεων στη δουλειά.

Ταινίες του Netflix

11/2/2022

Άνε+: Η Ταινία (Anne+: The Film)

Νιώθοντας πίεση να ολοκληρώσει το μυθιστόρημά της και να πάει στο Μόντρεαλ για τη σχέση της, μια κουίρ 20χρονη κοπέλα στο Άμστερνταμ ψάχνει τι θέλει στη ζωή.

11/2/2022

Ψηλό Κορίτσι 2 (Tall Girl 2)

Η Τζόντι παίρνει τον κεντρικό ρόλο στο σχολικό μιούζικαλ και, ενώ αυτό ήταν το όνειρό της, η πίεση απειλεί την αυτοπεποίθηση και τη σχέση της.

11/2/2022

Bigbug

Ανδροειδή σεφ. Ασφάλεια με ντρόουν. Ρομποτικά αφεντικά. Το μέλλον μοιάζει ελπιδοφόρο, ώσπου έρχονται οι πρώτες ρωγμές και η ΤΝ κυριεύει τα πάντα, σ' αυτήν την κωμωδία.