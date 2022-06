ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσύρονται κεφτεδάκια από την Κυπριακή αγορά λόγω σαλμονέλας – Δείτε φωτογραφίες

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας:

Ονομασία Τροφίμου: Κεφτεδάκια Κοτόπουλο / Chicken Meatballs

Tasty & Soft - Chicken FINGER FOOD

LOW SUGAR / ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ / DEEP FROZEN PRODUCT

Εμπορική επωνυμία: Paradisiotis Παράδοση στη νοστιμιά

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / CYPRUS PRODUCT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 800g

CY

CY P 234

ΕΚ

Περιέχει 30 - 32 τεμάχια κατά προσέγγιση. /

Average contents 30 – 32 pieces.

Χρονική ένδειξη: Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από /

Best before: 09/12/2023

Αριθμός Παρτίδας / BATCH NO: 220609

Γραμμικός κωδικός: 5291188000226

Παρασκευάζεται και Συσκευάζεται από / Produced and Packed by: Παραδεισιώτης Λτδ / Paradisiotis Ltd

Συσκευασία: σακουλάκι

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που παρασκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην Κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εμπλεκόμενης παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.