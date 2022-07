Απίστευτο: Πολική αρκούδα πλησίασε ανθρώπους για βοήθεια – Είχε κολλήσει κονσερβοκούτι στο στόμα της

Παρότι σπανίως οι πολικές αρκούδες πλησιάζουν τόσο κοντά σε ανθρώπους και τους οικισμούς τους, η συγκεκριμένη αναγκάστηκε να πάει κοντά σε ανθρώπους, στο φυλάκιο του Νίκσον στην Αρκτική, ώστε να τη λυτρώσουν από το μαρτύριό της.

Μια ομάδα κτηνιάτρων που εστάλη από τη Μόσχα στην περιοχή, αφαίρεσε το μεταλλικό κουτί από τα σαγόνια της αρκούδας αφού την νάρκωσε.

Σύμφωνα με τον Μιχαήλ Αλσινέτσκι, κτηνίάτρο του ζωολογικού κήπου της Μόσχας, η γλώσσα του ζώου έχει υποστεί ζημιά. «Είναι θηλυκό, περίπου δύο χρόνων, λιπόσαρκη, ελαφρώς αφυδατωμένη. Το πιθανότερο είναι να επανέλθει διότι οι μύες της δεν επηρεάστηκαν. Αυτό που υπέστη βλάβη είναι το δέρμα της» ανέφερε ο ίδιος.

The emaciated polar bear - turned out to be a female - was rescued, vets successfully freed her tongue & treated multiple cuts. The bear is over a year old and weighs only 90kg; the team will leave several bags of fish by her side, and will monitor her well-being for several days pic.twitter.com/KnO91WHBDS