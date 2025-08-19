Νέα μοντέλα iphone: Όλα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα, από τον σχεδιασμό μέχρι την πίσω κάμερα - Πότε αναμένεται η μεγάλη αποκάλυψη

Με την κυκλοφορία να πλησιάζει, οι διαρροές και οι φήμες μας έχουν δώσει μια ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα για το τι να περιμένουμε από τη σειρά φέτος, συμπεριλαμβανομένων των iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max.

Ακολουθούν όλες οι αλλαγές που αναμένονται στο τμήμα της κάμερας:

Η μόνη αναβάθμιση φέτος που αναμένεται να έρθει σε όλα τα μοντέλα είναι η νέα μπροστινή κάμερα 24 MP, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει τον αισθητήρα 12 MP που ήταν στάνταρ για αρκετές γενιές. Η Apple δεν έχει ενημερώσει το hardware της μπροστινής κάμερας εδώ και χρόνια, με την τελευταία σημαντική αλλαγή να έρχεται με το iPhone 11 το 2019. Επομένως, πρόκειται για μια αναβάθμιση που έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό.

Με διπλάσια megapixel, μπορείτε να κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία χωρίς την συνηθισμένη pixelation, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα αν σας αρέσει να επεξεργάζεστε ή να περικόπτετε τις λήψεις σας. Ναι, αυτή η επιπλέον ανάλυση δίνει στους χρήστες μεγαλύτερη ελευθερία να περικόπτουν ή να αναδιαμορφώνουν εικόνες χωρίς να χάνουν την ευκρίνειά τους.

Aκόμα, η ενίσχυση τηλεφακού δεν είναι για όλους και μόνο τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max φημολογείται ότι θα διαθέτουν τηλεφακό 48 MP, πιθανώς προσφέροντας οπτικό ζουμ 5x. Αυτό θα συμπληρώσει την κύρια κάμερα 48 MP και την ultrawide κάμερα των μοντέλων Pro.

Με αυτήν την προσθήκη, η φωτογραφία από μεγάλη απόσταση θα πρέπει να είναι πιο ευκρινής, πιο λεπτομερής και να δίνει στους φωτογράφους περισσότερο δημιουργικό έλεγχο τόσο τη στιγμή όσο και κατά την επεξεργασία μετά. Πρόκειται για ένα σαφές βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά τη δυνατότητα ζουμ και τη συνολική απόδοση της κάμερας σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα iPhone.

Η Apple ίσως μας δώσει επιτέλους τη δυνατότητα για ταυτόχρονη εγγραφή από την μπροστινή και την πίσω κάμερα, κάτι που είναι διαθέσιμο στους χρήστες Android εδώ και χρόνια. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να βιντεοσκοπούν την αντίδρασή τους σε κάτι, ενώ ταυτόχρονα απαθανατίζουν αυτό που βρίσκεται μπροστά τους.

Φήμες αναφέρουν ότι η εγγραφή βίντεο 8K θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα μοντέλα Pro φέτος. Τα προηγούμενα iPhone είχαν όριο βίντεο 4K, επομένως αυτό θα ήταν ένα σημαντικό άλμα. Η προσθήκη εγγραφής 8K θα αξιοποιούσε τους νέους αισθητήρες 48 MP και τη βελτιωμένη ισχύ επεξεργασίας, επιτρέποντας βίντεο εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για δημιουργούς ή ακόμα και κινηματογραφιστές που θέλουν εξαιρετική λεπτομέρεια, ευελιξία στην κοπή ή πλάνα υψηλής ανάλυσης για εργασίες μετά την παραγωγή.

Οι διαρροές υποδεικνύουν επίσης έναν σημαντικό επανασχεδιασμό του camera island του iPhone 17 Pro. Η νέα μονάδα κάμερας αναμένεται να είναι τεράστια, εκτεινόμενη σχεδόν end-to-end στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Ενώ αυτός ο τολμηρός σχεδιασμός έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις, οι αλλαγές είναι πιθανώς απαραίτητες για να φιλοξενήσουν τον νέο φακό ζουμ περισκοπίου 48 MP και τον ενδεχομένως μεγαλύτερο κύριο αισθητήρα.

Και αυτός ο επανασχεδιασμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει έναν αναδιαταγμένο αισθητήρα LiDAR και μια εσωτερική διάταξη βελτιστοποιημένη για να ταιριάζει στα νέα οπτικά, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση. Η μεγαλύτερη μονάδα έχει νόημα δεδομένου του αυξημένου υλικού της κάμερας και θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στη διαχείριση της θερμότητας και στη συνολική λειτουργικότητα.

iPhone 17 Pro: Εικόνες δείχνουν την υποδοχή της φυσικής κάρτας SIM

Οι φήμες θέλουν εδώ και καιρό τα iPhone 17 Pro και Pro Max να καταργούν εντελώς την υποδοχή φυσικής κάρτας SIM σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά σήμερα μια νέα φήμη έρχεται να αντικρούσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Ένας tipster στο X μοιράστηκε εικόνες, οι οποίες υποτίθεται ότι απεικονίζουν την υποδοχή κάρτας SIM του iPhone 17 Pro. Έτσι, τα Pro και Pro Max σίγουρα θα εξακολουθούν να έχουν φυσική υποδοχή, τουλάχιστον σε ορισμένες αγορές.

Μένει, βέβαια, να δούμε αν η φήμη θα βγει αληθινή και δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε ανεξάρτητα ότι αυτό που βλέπουμε εδώ είναι πράγματι η υποδοχή κάρτας SIM του iPhone 17 Pro.

iphone 17 pro, iPhone 17 Pro: Εικόνες δείχνουν την υποδοχή της φυσικής κάρτας SIM iphone 17 pro, iPhone 17 Pro: Εικόνες δείχνουν την υποδοχή της φυσικής κάρτας SIM

Οι φήμες λένε επίσης ότι το iPhone 17 Pro θα ξεκινά από 256GB αποθηκευτικού χώρου και θα διαθέτει επανατοποθετημένες κεραίες για καλύτερη και πιο αξιόπιστη λήψη. Το επανασχεδιασμένο camera island που φημολογείται εδώ και καιρό, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από τον κατασκευαστή θηκών dbrand.

iPhone 17 Pro: Εικόνα της θήκης αποκάλυψε τον νέο σχεδιασμό της μονάδας πίσω κάμερας

Η σειρά iPhone 17 της Apple αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα και, περιμένοντας την επιβεβαίωση, ο κατασκευαστής θηκών dbrand αποκάλυψε το σχέδιο του iPhone 17 Pro στις εικόνες της νέας θήκης του.

Τα iPhone 17 Pro και 17 Pro Max αποκτούν νέο σχεδιασμό μονάδας πίσω κάμερας. Έχουμε δει πολλές διαρροές render του νέου σχεδιασμού, αλλά με τους κατασκευαστές θηκών να έχουν τις ακριβείς διαστάσεις εκ των προτέρων, αυτές οι εικόνες είναι πιο αξιόπιστες.

Πιο συγκεκριμένα, η dbrand δημοσίευσε εικόνες της επερχόμενης θήκης Tank για το iPhone 17 Pro, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό του νέου iPhone.

Η θήκη φαίνεται ογκώδης και δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες σχεδιασμού, αλλά αυτές έτσι κι αλλιώς δεν είναι διαθέσιμες στους κατασκευαστές θηκών. Δείχνει ένα υπερυψωμένο τμήμα στο πάνω μέρος γύρω από την κάμερα, επιβεβαιώνοντας τον νέο σχεδιασμό του camera island. Τα κουμπιά ελέγχου κάμερας, δράσης, λειτουργίας και έντασης ήχου είναι επίσης ορατά.

iPhone 17 Pro: Νέες φήμες ότι θα ξεκινήσει με 256GB αποθηκευτικού χώρου

Από την κυκλοφορία του iPhone 12 Pro, η Apple προσφέρει σταθερά τον ίδιο βασικό αποθηκευτικό χώρο των 128 GB.

Σύμφωνα με μια αναφορά της περασμένης εβδομάδας, όμως, το iPhone 17 Pro πρόκειται να το αλλάξει αυτό διπλασιάζοντας τον στα 256 GB φέτος, και η ίδια πηγή έχει τώρα επαναφέρει τους ισχυρισμούς του.



Apple iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro: Νέες φήμες ότι θα ξεκινήσει με 256GB αποθηκευτικού χώρου

Ο leaker του Weibo, Instant Digital, είναι βέβαιος ότι η Apple θα αναβαθμίσει τον βασικό αποθηκευτικό χώρο στο επερχόμενο μικρό iPhone Pro. Η συσκευή αναμένεται να έχει αύξηση τιμής 50 δολαρίων ως αποτέλεσμα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινά από τα 1.049 δολάρια. Μένει να δούμε αν η αύξηση τιμής θα είναι ανάλογη και σε άλλες περιοχές.

iPhone 17 Air: Μοντέλο-ομοίωμα σε μπλε χρώμα πρωταγωνιστεί σε hands-on βίντεο

Οι χρωματικές επιλογές των επερχόμενων iPhone της Apple γίνονται συχνά αντικείμενο συζήτησης, καθώς όλα τα μοντέλα αποκτούν νέες αποχρώσεις.

Το iPhone 17 Air είναι ένα εντελώς νέο μοντέλο, με το οποίο η Apple θα δοκιμάσει πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι άνθρωποι για μια κομψή εμφάνιση και πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν γι’ αυτήν.

Μέχρι να μάθουμε τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος, ας απολαύσουμε ένα hands-on βίντεο που δείχνει ένα dummy μονάδας iPhone 17 Air στον επερχόμενο χρωματικό συνδυασμό Sky Blue.

Για άλλη μια φορά, η απίστευτη λεπτότητα του iPhone 17 Air είναι εμφανής, με την τελευταία φήμη σχετικά με το θέμα να υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να περιμένουμε να έχει πάχος 5,65 χιλιοστά έως 5,7 χιλιοστά.

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025

Πηγή: techblog.gr