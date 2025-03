Ισραήλ: Ένοπλος άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολιτών στη Χάιφα – Ένας νεκρός

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι «εξουδετέρωσε» τον ύποπτο σε μια διασταύρωση λίγο έξω από την πόλη.

«Ένας τρομοκράτης άνοιξε πυρ κατά πολιτών και εξουδετερώθηκε αμέσως από αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο», αναφέρει δήλωση της αστυνομίας του Ισραήλ.

Δεν διευκρίνισαν την εθνικότητα του δράστη, αλλά ο όρος «τρομοκράτης» υποδηλώνει ότι θεωρούν πως ήταν Παλαιστίνιος.

