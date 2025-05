iOS 18.5: Κυκλοφόρησε το νέο update στα iPhone - Τι αλλάζει

Το νέο update προσθέτει ένα νέο wallpaper ελέω του Pride, οι γονείς θα έχουν περισσότερο έλεγχο στο Screen Time των παιδιών τους, ενώ το “Buy with iPhone” γίνεται διαθέσιμο κατά την αγορά περιεχομένου εντός του Apple TV όταν αυτό χρησιμοποιείται από συσκευή τρίτου κατασκευαστή. Παράλληλα, η Apple διόρθωσε ένα bug στην εφαρμογή του Apple Vision Pro, καθώς πολλοί χρήστες έβλεπαν ορισμένες φορές μαύρη οθόνη.

Επίσης, ήρθε η υποστήριξη carrier-provided satellite στο iPhone 13 (υπήρχε ήδη στα νεότερα μοντέλα) και αυτό θα βελτιώνει τις επικοινωνίες σε περιοχές που δεν έχουν δίκτυο.

Ορισμένα από τα νέα χαρακτηριστικά του update όπως τα μεταφέρει η Apple:

A new Pride Harmony wallpaper

Parents now receive a notification when the Screen Time passcode is used on a child's device

Buy with iPhone is available when purchasing content within the Apple TV app on a 3rd party device

Fixes an issue where the Apple Vision Pro app may display a black screen

Support for carrier-provided satellite features is available on iPhone 13 (all models). For more information visit: https://support.apple.com/122339

ΠΗΓΗ: Unboxholics.com