Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤο κουμπί στο πλυντήριο που κανένας δεν ξέρει τι κάνει, αλλά κάνει μεγάλη διαφορά
LIKE ONLINE

Το κουμπί στο πλυντήριο που κανένας δεν ξέρει τι κάνει, αλλά κάνει μεγάλη διαφορά

 11.08.2025 - 22:00
Το κουμπί στο πλυντήριο που κανένας δεν ξέρει τι κάνει, αλλά κάνει μεγάλη διαφορά

Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι στο πλυντήριο ρούχων σου υπάρχει ένα κουμπί ή μια ρύθμιση που δεν έχεις ιδέα τι ακριβώς κάνει; Δεν είσαι ο μόνος! Πολλοί χρήστες πλυντηρίων – είτε παλιών είτε νέας τεχνολογίας – αγνοούν βασικές λειτουργίες, που στην πραγματικότητα μπορούν να προστατεύσουν τα ρούχα και να βελτιώσουν το πλύσιμο.

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο κουμπί που βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα πλυντήρια ρούχων, αλλά λίγοι ξέρουν τη σημασία του: Tο κουμπί “Επιπλέον Ξέβγαλμα” ή “Extra Rinse”.

Το “Επιπλέον Ξέβγαλμα” (ή Extra Rinse) είναι μια ρύθμιση που προσθέτει έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος μετά το βασικό πλύσιμο. Αυτό σημαίνει ότι το πλυντήριο θα ξεπλύνει τα ρούχα μία φορά παραπάνω για να απομακρύνει:

Υπολείμματα απορρυπαντικού
Μαλακτικό που δεν διαλύθηκε σωστά
Βρωμιές και αλλεργιογόνα που μπορεί να παραμείνουν στο ύφασμα

Πότε Πρέπει να το Χρησιμοποιείς;

Το κουμπί αυτό δεν είναι διακοσμητικό – είναι σωτήριο, ειδικά σε περιπτώσεις όπως:

1. Για ευαίσθητο δέρμα και αλλεργίες

Αν κάποιο μέλος της οικογένειας έχει ευαισθησία σε απορρυπαντικά, ένα επιπλέον ξέβγαλμα μειώνει τα χημικά κατάλοιπα στα ρούχα.

2. Για παιδικά/μωρουδιακά ρούχα

Τα βρεφικά ρούχα πρέπει να πλένονται χωρίς υπολείμματα απορρυπαντικών. Το extra rinse είναι σχεδόν απαραίτητο.

3. Μετά από έντονες δραστηριότητες ή γυμναστήριο

Ο ιδρώτας και τα βακτήρια φεύγουν πιο αποτελεσματικά με έξτρα ξέβγαλμα.

4. Όταν βάζεις μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού κατά λάθος

Αν σου “ξέφυγε” η δόση, χρησιμοποίησε το κουμπί για να αποφύγεις να μείνουν υπολείμματα στα ρούχα.

Τι Συμβαίνει Αν Δεν το Χρησιμοποιείς;

Αν δεν χρησιμοποιείς ποτέ το “επιπλέον ξέβγαλμα”, μπορεί να παρατηρήσεις:

Ρούχα που “τσιμπάνε” στο δέρμα σου
Άσχημη μυρωδιά στα υφάσματα, ακόμα και μετά το πλύσιμο
Συσσώρευση υπολειμμάτων στο τύμπανο, που οδηγεί σε μούχλα και δυσοσμία στο πλυντήριο

Bonus Tip για Εξοικονόμηση:

Μην χρησιμοποιείς το έξτρα ξέβγαλμα σε κάθε πλύση, εκτός αν υπάρχει λόγος. Αν το χρησιμοποιείς επιλεκτικά, θα κάνεις οικονομία σε νερό, ρεύμα και χρόνο.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση
Εσύ το ήξερες; Οι 7 τρόποι για να σου δώσει το Temu επιπλέον εκπτώσεις
VIDEO: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για τη διάσωση λουόμενου στη Λεμεσό - «Πιστέψαμε ότι είναι πεθαμένος»
«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία που έγινε viral - «Η πόρτα ήταν μικρή για drive-through»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αχιλλέως - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χρήσιμο: Το κουμπί για να φορτίζει το κινητό σου πιο γρήγορα

 11.08.2025 - 21:40
Επόμενο άρθρο

Η νέα Siri της Apple θα μπορεί να ελέγχει εξ ολοκλήρου το iPhone σας - Πότε αναμένεται

 11.08.2025 - 22:19
Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εκφράζει απογοήτευση για την "αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης" του με τον ΔΗΣΥ, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

  •  11.08.2025 - 17:57
Νέος τραυματισμός προσώπου μετά από πτώση στις θαλασσινές σπηλιές - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Νέος τραυματισμός προσώπου μετά από πτώση στις θαλασσινές σπηλιές - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  11.08.2025 - 18:56
VIDEO: Έτσι λειτουργεί το κουμπί πανικού για γυναίκες - Πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και πώς επιλέγονται

VIDEO: Έτσι λειτουργεί το κουμπί πανικού για γυναίκες - Πότε μπορούν να το χρησιμοποιούν και πώς επιλέγονται

  •  11.08.2025 - 21:07
Συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις για την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Ο στόχος της Κυβέρνησης

Συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις για την πυρκαγιά στη Λεμεσό - Ο στόχος της Κυβέρνησης

  •  11.08.2025 - 20:48
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα - Πότε τίθεται σε ισχύ - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  11.08.2025 - 17:40
VIDEO: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για τη διάσωση λουόμενου στη Λεμεσό - «Πιστέψαμε ότι είναι πεθαμένος»

VIDEO: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας για τη διάσωση λουόμενου στη Λεμεσό - «Πιστέψαμε ότι είναι πεθαμένος»

  •  11.08.2025 - 20:30
Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ντόναλντ Τραμπ: Θα πω στον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

  •  11.08.2025 - 19:39
Αυτός θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ

Αυτός θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ

  •  11.08.2025 - 18:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα