Η νέα Siri της Apple θα μπορεί να ελέγχει εξ ολοκλήρου το iPhone σας - Πότε αναμένεται

 11.08.2025 - 22:19
Η νέα Siri της Apple θα μπορεί να ελέγχει εξ ολοκλήρου το iPhone σας - Πότε αναμένεται

Η Apple ανακοίνωσε πέρυσι στο WWDC 2024 ότι πρόκειται να αναβαθμίσει πλήρως την Siri για να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί τώρα. Το revamped Siri, όπως το αποκαλούν στο εξωτερικό, παρουσιάστηκε πριν από έναν χρόνο, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει φέτος.

Η Apple έχει βάλει στον πάγο την κυκλοφορία της και μόλις ήρθαν στη δημοσιότητα νέες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Στο νέο Power On newsletter, ο Mark Gurman του Bloomberg, δήλωσε ότι η νέα Siri θα κυκλοφορήσει τελικά την άνοιξη του 2026, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια μετά την παρουσίασή της στο WWDC 2024.

Παράλληλα μάθαμε ότι θα μπορεί να ελέγχει πλήρως το iPhone σας. Για παράδειγμα, μέσω φωνητικής εντολής, θα μπορείτε να πείτε στην αναβαθμισμένη Siri να ψάξει για μία συγκεκριμένη φωτογραφία, να την επεξεργαστεί (edit) και να την στείλει σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

 Επίσης, θα μπορείτε να της πείτε να ανοίξει το Instagram να κάνει like σε ένα post ή και να σχολιάσει. Ουσιαστικά, η Apple σκοπεύει να κάνει την Siri «σαν εσάς» και να μπορεί να διαχειριστεί σχεδόν τα πάντα στο iPhone.

Η Siri θα μπορεί να λειτουργεί και με άλλες εφαρμογές τρίτων όπως τα Amazon, Threads, YouTube, WhatsApp, Facebook και Uber. Όσον αφορά τις εφαρμογές τραπεζών ή τις εφαρμογές υγείας, η Apple θα περιορίσει τις δυνατότητές της.

Όπως λέει και το GSMarena, ουσιαστικά, η Siri θα μπορεί πλέον να κάνει τα πάντα. Άλλωστε, εδώ και χρόνια, εκατομμύρια χρήστες των iPhone θεωρούν πως η Siri έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Απογοητευμένος με τον ΔΗΣΥ ο Αναστασιάδης - Η επιστολή του προς την Αννίτα και η αναφορά σε «αποστασιοποίηση»

Επιστολή στην Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με την οποία εκφράζει απογοήτευση για την "αποστασιοποίηση του κόμματος από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης" του με τον ΔΗΣΥ, απέστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

