Η νέα Siri της Apple θα μπορεί να ελέγχει εξ ολοκλήρου το iPhone σας - Πότε αναμένεται

Η Apple έχει βάλει στον πάγο την κυκλοφορία της και μόλις ήρθαν στη δημοσιότητα νέες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Στο νέο Power On newsletter, ο Mark Gurman του Bloomberg, δήλωσε ότι η νέα Siri θα κυκλοφορήσει τελικά την άνοιξη του 2026, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια μετά την παρουσίασή της στο WWDC 2024.

Παράλληλα μάθαμε ότι θα μπορεί να ελέγχει πλήρως το iPhone σας. Για παράδειγμα, μέσω φωνητικής εντολής, θα μπορείτε να πείτε στην αναβαθμισμένη Siri να ψάξει για μία συγκεκριμένη φωτογραφία, να την επεξεργαστεί (edit) και να την στείλει σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

Επίσης, θα μπορείτε να της πείτε να ανοίξει το Instagram να κάνει like σε ένα post ή και να σχολιάσει. Ουσιαστικά, η Apple σκοπεύει να κάνει την Siri «σαν εσάς» και να μπορεί να διαχειριστεί σχεδόν τα πάντα στο iPhone.

Η Siri θα μπορεί να λειτουργεί και με άλλες εφαρμογές τρίτων όπως τα Amazon, Threads, YouTube, WhatsApp, Facebook και Uber. Όσον αφορά τις εφαρμογές τραπεζών ή τις εφαρμογές υγείας, η Apple θα περιορίσει τις δυνατότητές της.

Όπως λέει και το GSMarena, ουσιαστικά, η Siri θα μπορεί πλέον να κάνει τα πάντα. Άλλωστε, εδώ και χρόνια, εκατομμύρια χρήστες των iPhone θεωρούν πως η Siri έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

