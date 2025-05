Η κακοκαιρία Ines «χτυπά» την Ιταλία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους – Κίτρινος συναγερμός σε Σικελία και Καλαβρία

Διάσπαρτες βροχοπτώσεις, κυρίως καταιγίδες, αναμένονται και στη Λομβαρδία, στη βόρεια Ιταλία, ενώ τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρές βροχές, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου.

Το βράδυ της Πέμπτης (15/5), ισχυροί βόρειοι άνεμοι, κατά τόπους θυελλώδεις, θα ενισχυθούν στη Λομβαρδία, ιδίως στις νότιες περιοχές, και στην Εμίλια-Ρομάνια.

Με βάση τα φαινόμενα που προβλέπονται και αυτά που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, έχει εκδοθεί κίτρινος συναγερμός για σήμερα για τον κίνδυνο καταιγίδων στη Σικελία. Κίτρινος συναγερμός έχει εκδοθεί, επίσης, για το Μολίζε, την Απουλία, τη Βασιλικάτα, την Καλαβρία και το μεγαλύτερο μέρος της Εμίλια-Ρομάνια, όπως μεταδίδει η ιταλική RAI.

Bad weather is affecting Sicily, with thunderstorms bringing strong winds and frequent lightning.



In Palma di Montechiaro, a downburst caused some localized damage.