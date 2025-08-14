Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Οι τρεις από τους πέντε συλληφθέντες θα παραμείνουν υπό κράτηση σε νοσοκομείο αντί στα κρατητήρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «για τις 21 Αυγούστου αναβλήθηκε από το λεγόμενο Στρατιωτικό Δικαστήριο στα Κατεχόμενα η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη. Η απόφαση για αναβολή λήφθηκε μετά την άρνηση και των πέντε να παραδεχτούν τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν.

Η δικαστής έδωσε εντολή στην κατηγορούσα αρχή να παραδώσει στους δικηγόρους υπεράσπισης τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης ώστε να τα μελετήσουν, καθώς μέχρι τώρα δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Μάλιστα, η δικαστής ενημέρωσε στη συνέχεια τους πέντε ότι αν ο ένας ύποπτος παραδεχτεί ότι μπήκαν στα κατεχόμενα χωρίς να δείξει ταυτότητα, τότε οι άλλοι τέσσερις θα απαλλαχθούν. Κάτι που δεν έγινε, αφού και οι πέντε υπέδειξαν ότι στο οδόφραγμα έδειξαν και τις πέντε ταυτότητες και όχι τις τέσσερις.

Παράλληλα, το λεγόμενο δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων για ιατρική εξέταση τριών εκ των πέντε, διατάσσοντας την άμεση μεταφορά τους σε γιατρό για έλεγχο της κατάστασης της υγείας τους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επανήλθε σήμερα για το θέμα, υποδεικνύοντας ότι θα εξετάσει τη λήψη νομικών μέτρων ενώπιον του ΕΔΑΔ για την παράνομη κράτηση των πέντε.

Ανέφερε επίσης ότι έχει προβεί σε σχετικές καταγγελίες για βήματα και παραστάσεις τόσο σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τρίτα κράτη, τα οποία εντατικοποιεί ώστε να τερματιστεί η παράνομη κράτηση των πέντε.