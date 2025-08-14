Καρδιά: Οκτώ απρόσμενα σημάδια κινδύνου ότι δεν λειτουργεί ρολόι

Από τα ματωμένα ούλα μέχρι την ανεξήγητη κόπωση, οι παρακάτω φαινομενικά άσχετες με την καρδιά ενδείξεις μας προειδοποιούν στην πραγματικότητα ότι η βασική μηχανή του σώματός μας μάλλον χρειάζεται… σέρβις, σύμφωνα και με τον δρ. Satjit Bhusri, καρδιολόγο με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Έντονο ροχαλητό

Το ροχαλητό δεν κρύβει πάντα κινδύνους, όταν όμως αποτελεί μια καθημερινή βροντερή συνήθεια, θα μπορούσε να αποτελεί σημάδι υπνικής άπνοιας. Αν και οι άνθρωποι με υπνική άπνοια δεν το συνειδητοποιούν, μπορεί να σταματήσουν να αναπνέουν έως και 20 ή 30 φορές την ώρα κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Λόγω αυτής της διαταραχής στην αναπνοή, αυξάνεται ο κίνδυνος για καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine.

Λιγότερη τριχοφυΐα στα πόδια

Αν και η τριχόπτωση συμπεριλαμβάνεται στα γνωρίσματα της φυσικής γήρανσης, όταν αυτή παρατηρείται στην περιοχή των ποδιών, θα μπορούσε να αποτελεί σημάδι περιφερικής αρτηριακής νόσου. Η συγκεκριμένη κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλοαγγειακής νόσου, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Κόπωση

Εύκολα μπορούμε να αποδώσουμε τη χαμηλή ενεργητικότητα στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να προέρχεται από τη δυσλειτουργία της καρδιάς. «Όταν ο καρδιακός μυς ή οι βαλβίδες αρχίζουν να υπολειτουργούν, τα συμπτώματα μπορεί να είναι τόσο ανεπαίσθητα όσο η κόπωση» επισημαίνει ο δρ Bhusri.

Λαχάνιασμα στις σκάλες

Αποτελεί πλέον το ανέβασμα των σκαλιών έναν άθλο, ενώ τα ανεβαίνατε με ευκολία; Δυσκολεύεστε σε καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούν κίνηση; Τότε όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν ενδείξεις ότι η καρδιά σας δεν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, εφόσον δεν μπορεί να αντλήσει αποτελεσματικά το αίμα στο σώμα σας.

Αυξημένο άγχος

Το στρες, το άγχος και οι κρίσεις πανικού μπορούν να προκαλέσουν αίσθημα παλμών, ενώ και οι αγχώδεις διαταραχές σχετίζονται επίσης με καρδιαγγειακά προβλήματα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Current Psychiatry Reports. Επομένως, αν το άγχος βρίσκεται έντονα στην καθημερινότητά σας, μην ξεχάσετε να ελέγξετε και την καρδιά σας, επειδή η ψυχική υγεία σχετίζεται με την καρδιαγγειακή.

Ζάλη

Λόγω της κακής κυκλοφορίας του αίματος, δεν φτάνουν αρκετές ποσότητες αίματος στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή αιμάτωση τόσο του εγκεφάλου, όσο και του εσωτερικού αυτιού, το οποίο διατηρεί την αίσθηση της ισορροπίας. Έτσι, δημιουργείται το αίσθημα ζάλης ή και οι τάσεις λιποθυμίας.

Πόνος στο στήθος

Η στιγμή που θα παρατηρήσουμε σφίξιμο, πόνο ή και κάψιμο στην περιοχή του στήθους, και ειδικά μετά από την άσκηση, είναι αυτή που θα πρέπει να ειδοποιήσουμε το γιατρό μας. Συνεπώς, όταν δεν γίνεται σωστά η κυκλοφορία του αίματος, παρουσιάζονται πόνοι γύρω από το στήθος, το χέρι, τον αυχένα και την πλάτη.

Αίμα στα ούλα κατά το βούρτσισμα

Εκτός από την ουλίτιδα, η περιοδοντίτιδα – η νόσος των ούλων- σχετίζεται με υψηλότερη συστολική αρτηριακή πίεση και χειρότερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης για άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με μελέτη στο Hypertension.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr