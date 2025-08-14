Video: «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια

Αφού τους «στόλισαν» με διάφορα «γαλλικά» και τους φώναξαν «κάψατε την Πάτρα», κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, για να τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο, ζητώντας να επικρατήσει ψυχραιμία.

Δείτε βίντεο





Οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Συχαινά, ένας 19χρονος κι ένας 27χρονος, ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Σύμφωνα με την κοινή δικογραφία που έχει σχηματιστεί, κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση και σε συναυτουργία.



Στο Μέγαρο οδηγήθηκε αργά το απόγευμα και ο 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.



Δείτε το σχετικό βίντεο





Δείτε βίντεο από τη μεταφορά του 19χρονου και του 27χρονου στο δικαστικό μέγαρο της αχαϊκής πρωτεύουσας



Θυμίζεται πως οι φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας και έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr,δείχνουν τους δύο νεαρούς, με τον έναν εξ αυτών μάλιστα - τον 19χρονο - να ομολογεί τις πράξεις του. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανάκι.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας ενώ ο 27χρονος δεν παραδέχτηκε αρχικά την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο ενώ υπάρχει και η μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να έχει πει «τους είδα να πετάνε μπουκάλι».

Για τον 27χρονο, πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αναφέρουν ότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο είχε μαζί του προσεγγίζοντας το σημείο της φωτιάς στα Συχαινά, μέσα στο οποίο είχε αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.