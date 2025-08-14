Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαVideo: «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια
ΕΛΛΑΔΑ

Video: «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια

 14.08.2025 - 19:44
Video: «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια

Με άγριες διαθέσεις περίμεναν εξαγριωμένοι πολίτες τους κατηγορούμενους για εμπρησμό στην Πάτρα, κατά την έξοδό τους από το Δικαστικό Μέγαρο, μετά την εμφάνισή τους ενώπιον εισαγγελέα.

Αφού τους «στόλισαν» με διάφορα «γαλλικά» και τους φώναξαν «κάψατε την Πάτρα», κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους, για να τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο, ζητώντας να επικρατήσει ψυχραιμία.

Δείτε βίντεο

Οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Συχαινά, ένας 19χρονος κι ένας 27χρονος, ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Σύμφωνα με την κοινή δικογραφία που έχει σχηματιστεί, κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Στο Μέγαρο οδηγήθηκε αργά το απόγευμα και ο 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.

Δείτε το σχετικό βίντεο

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια, δείτε βίντεο
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια, δείτε βίντεο
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια, δείτε βίντεο
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια, δείτε βίντεο



Δείτε βίντεο από τη μεταφορά του 19χρονου και του 27χρονου στο δικαστικό μέγαρο της αχαϊκής πρωτεύουσας

Θυμίζεται πως οι φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας  και έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr,δείχνουν τους δύο νεαρούς, με τον έναν εξ αυτών μάλιστα - τον 19χρονο - να ομολογεί τις πράξεις του. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανάκι.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας ενώ ο 27χρονος δεν παραδέχτηκε αρχικά την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο ενώ υπάρχει και η μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να έχει πει «τους είδα να πετάνε μπουκάλι».

Για τον 27χρονο, πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αναφέρουν ότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο είχε μαζί του προσεγγίζοντας το σημείο της φωτιάς στα Συχαινά, μέσα στο οποίο είχε αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαγωγή 22χρονου: Καταζητείται ένα πρόσωπο - Όσα κατέθεσε το θύμα και τι εξετάζουν οι Αρχές
Πάτε διακοπές στο εξωτερικό; Έχετε δικαιώματα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αποσκευές, ενοικίαση οχημάτων και κρατήσεις σε ξενοδοχεία
«Ανεύθυνη ενέργεια»: Πέταξαν αναμμένα κάρβουνα σε κάδο και κινδύνευσε να καεί σπίτι - Δείτε φωτογραφίες
Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα
Τζόκερ – Ρεκόρ: Στα €26,5 εκατομμύρια - Θα βρεθεί τυχερός σήμερα;
Ανδρέας Γεωργίου: «Η Σιμώνη έπρεπε να ξέρει ποιος πραγματικά είμαι. Ενώ τότε μπορούσε να φύγει, έμεινε»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των Ε/κ»

 14.08.2025 - 19:21
Επόμενο άρθρο

Καρδιά: Οκτώ απρόσμενα σημάδια κινδύνου ότι δεν λειτουργεί ρολόι

 14.08.2025 - 20:07
Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Σήμερα (14/8) βρέθηκαν ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ που κρατούνται παράνομα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

  •  14.08.2025 - 20:36
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των Ε/κ»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των Ε/κ»

  •  14.08.2025 - 19:21
Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

  •  14.08.2025 - 13:27
Video: «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια

Video: «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» - Εξαγριωμένοι πολίτες κινήθηκαν κατά των κατηγορούμενων για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια

  •  14.08.2025 - 19:44
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  14.08.2025 - 17:48
«Ανεύθυνη ενέργεια»: Πέταξαν αναμμένα κάρβουνα σε κάδο και κινδύνευσε να καεί σπίτι - Δείτε φωτογραφίες

«Ανεύθυνη ενέργεια»: Πέταξαν αναμμένα κάρβουνα σε κάδο και κινδύνευσε να καεί σπίτι - Δείτε φωτογραφίες

  •  14.08.2025 - 13:52
Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν σε ψυχιατρική κλινική

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν σε ψυχιατρική κλινική

  •  14.08.2025 - 18:12
LIVE: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΡΑΖ

LIVE: ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΡΑΖ

  •  14.08.2025 - 19:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα