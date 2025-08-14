Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣυναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά

 14.08.2025 - 21:57
Συναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά

Συνεχείς αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα που τις τελευταίες ημέρες κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές.

Η μείωση της έντασης των ανέμων έχει βοηθήσει τις τελευταίες ώρες να περιοριστούν οι εστίες ωστόσο όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και επιχειρούν για μνα σβήσουν και τις τελευταίες μικρές εστίες.

Στη Χίο υπάρχουν ενεργά μέτωπα σε πολύ δύσβατα σημεία και κοντά στον οικισμό Παρπαριά, ενώ στην Αχαΐα η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Οι νέες φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κερατέα και στην Ερμιόνη Αργολίδας, περιορίστηκαν αρκετά γρήγορα.

Δύσκολη η κατάσταση στα Λεπτόποδα Χίου

Η φωτιά έκαιγε σε δύσβατο σημείο και ξέφυγε μετά απόσυρση των εναέριων μέσων λόγω της νύχτας. 

Οι φλόγες βρήκαν άφθονη καύσιμη ύλη στο δάσος και δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα ένα νέο μεγάλο μέτωπο, οδηγώντας στην απόφαση για προληπτικές εκκενώσεις δύο χωριών.

Πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στη Χαλκιδική

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (14/8) σε δύσβατη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε δασική έκταση στο Στρατώνι.

Στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική, με 40 πυροσβέστες και 20 υδροφόρα οχήματα να προσπαθούν να προσεγγίσουν τη φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.
 

Δύο προσαγωγές υπόπτων στην Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία προσήγαγε δύο άτομα για τα οποία υπήρξε μαρτυρία ότι κινούνταν ύποπτα με μηχανή στην περιοχή που εκδηλώθηκε η νέα φωτιά στην περιοχή του Μπάλα στην Πάτρα.
 
ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαγωγή 22χρονου: Καταζητείται ένα πρόσωπο - Όσα κατέθεσε το θύμα και τι εξετάζουν οι Αρχές
Πάτε διακοπές στο εξωτερικό; Έχετε δικαιώματα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αποσκευές, ενοικίαση οχημάτων και κρατήσεις σε ξενοδοχεία
«Ανεύθυνη ενέργεια»: Πέταξαν αναμμένα κάρβουνα σε κάδο και κινδύνευσε να καεί σπίτι - Δείτε φωτογραφίες
Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα
Τζόκερ – Ρεκόρ: Στα €26,5 εκατομμύρια - Θα βρεθεί τυχερός σήμερα;
Ανδρέας Γεωργίου: «Η Σιμώνη έπρεπε να ξέρει ποιος πραγματικά είμαι. Ενώ τότε μπορούσε να φύγει, έμεινε»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ: Ο Πούτιν δεν θα τα βάλει μαζί μου - Στη δεύτερη συνάντηση θα είναι και ο Ζελένσκι και ίσως κάποιοι Ευρωπαίοι

 14.08.2025 - 21:48
Επόμενο άρθρο

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες πάνω από 26,8 εκατ. ευρώ

 14.08.2025 - 22:06
Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Σήμερα (14/8) βρέθηκαν ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ που κρατούνται παράνομα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

  •  14.08.2025 - 20:36
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των Ε/κ»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των Ε/κ»

  •  14.08.2025 - 19:21
Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

  •  14.08.2025 - 13:27
Συναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά

Συναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά

  •  14.08.2025 - 21:57
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  14.08.2025 - 17:48
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Σημειώθηκε νέο τζακ ποτ

Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Σημειώθηκε νέο τζακ ποτ

  •  14.08.2025 - 22:14
Η πρώτη αντίδραση του Μαζωνάκη: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός – Μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση»

Η πρώτη αντίδραση του Μαζωνάκη: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός – Μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση»

  •  14.08.2025 - 21:27
LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης

LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης

  •  14.08.2025 - 21:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα