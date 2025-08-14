Συναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά

Η μείωση της έντασης των ανέμων έχει βοηθήσει τις τελευταίες ώρες να περιοριστούν οι εστίες ωστόσο όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και επιχειρούν για μνα σβήσουν και τις τελευταίες μικρές εστίες.

Στη Χίο υπάρχουν ενεργά μέτωπα σε πολύ δύσβατα σημεία και κοντά στον οικισμό Παρπαριά, ενώ στην Αχαΐα η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Οι νέες φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κερατέα και στην Ερμιόνη Αργολίδας, περιορίστηκαν αρκετά γρήγορα.

Δύσκολη η κατάσταση στα Λεπτόποδα Χίου

Η φωτιά έκαιγε σε δύσβατο σημείο και ξέφυγε μετά απόσυρση των εναέριων μέσων λόγω της νύχτας.



Οι φλόγες βρήκαν άφθονη καύσιμη ύλη στο δάσος και δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα ένα νέο μεγάλο μέτωπο, οδηγώντας στην απόφαση για προληπτικές εκκενώσεις δύο χωριών.