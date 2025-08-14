Συναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ
Σήμερα (14/8) βρέθηκαν ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ που κρατούνται παράνομα.
Η μείωση της έντασης των ανέμων έχει βοηθήσει τις τελευταίες ώρες να περιοριστούν οι εστίες ωστόσο όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και επιχειρούν για μνα σβήσουν και τις τελευταίες μικρές εστίες.
Στη Χίο υπάρχουν ενεργά μέτωπα σε πολύ δύσβατα σημεία και κοντά στον οικισμό Παρπαριά, ενώ στην Αχαΐα η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις.
Οι νέες φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κερατέα και στην Ερμιόνη Αργολίδας, περιορίστηκαν αρκετά γρήγορα.
