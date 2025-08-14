Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΗ πρώτη αντίδραση του Μαζωνάκη: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός – Μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση»
LIFESTYLE

Η πρώτη αντίδραση του Μαζωνάκη: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός – Μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση»

 14.08.2025 - 21:27
Η πρώτη αντίδραση του Μαζωνάκη: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός – Μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση»

Την πρώτη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τις αναφορές περί εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, μετέφερε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Β. Μερκουλίδης σε δήλωση που συνέταξε εξ ονόματος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο εγκλεισμός έγινε εν αγνοία του.

Καταγγέλλει δε «άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων».

Η δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη

«Σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν σε ψυχιατρική κλινική

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρίζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενήσε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

ΠΗΓΗ: Έθνος

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαγωγή 22χρονου: Καταζητείται ένα πρόσωπο - Όσα κατέθεσε το θύμα και τι εξετάζουν οι Αρχές
Πάτε διακοπές στο εξωτερικό; Έχετε δικαιώματα – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αποσκευές, ενοικίαση οχημάτων και κρατήσεις σε ξενοδοχεία
«Ανεύθυνη ενέργεια»: Πέταξαν αναμμένα κάρβουνα σε κάδο και κινδύνευσε να καεί σπίτι - Δείτε φωτογραφίες
Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα
Τζόκερ – Ρεκόρ: Στα €26,5 εκατομμύρια - Θα βρεθεί τυχερός σήμερα;
Ανδρέας Γεωργίου: «Η Σιμώνη έπρεπε να ξέρει ποιος πραγματικά είμαι. Ενώ τότε μπορούσε να φύγει, έμεινε»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης

 14.08.2025 - 21:01
Επόμενο άρθρο

Τραμπ: Ο Πούτιν δεν θα τα βάλει μαζί μου - Στη δεύτερη συνάντηση θα είναι και ο Ζελένσκι και ίσως κάποιοι Ευρωπαίοι

 14.08.2025 - 21:48
Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Σήμερα (14/8) βρέθηκαν ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οι πέντε Ε/κ που κρατούνται παράνομα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

Video: Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Στο νοσοκομείο αντί στο κρατητήριο για ιατρικούς λόγους τρεις - Μελετά όλα τα ενδεχόμενα η ΚΔ

  •  14.08.2025 - 20:36
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των Ε/κ»

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων η συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των Ε/κ»

  •  14.08.2025 - 19:21
Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

Εμπρησμός οχημάτων: Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες - Ο ένας με πιστόλι ο άλλος παγούρι με βενζίνη - Από θαύμα γλύτωσε ο φρουρός - Σε κολώνα η σφαίρα

  •  14.08.2025 - 13:27
Συναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά

Συναγερμός για αναζωπύρωση στην Πάτρα και μήνυμα από το 112 – Ενεργό μέτωπο στη Χίο, εκκενώνονται χωριά

  •  14.08.2025 - 21:57
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  14.08.2025 - 17:48
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Σημειώθηκε νέο τζακ ποτ

Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Σημειώθηκε νέο τζακ ποτ

  •  14.08.2025 - 22:14
Η πρώτη αντίδραση του Μαζωνάκη: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός – Μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση»

Η πρώτη αντίδραση του Μαζωνάκη: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός – Μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση»

  •  14.08.2025 - 21:27
LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης

LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης

  •  14.08.2025 - 21:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα