Πέθανε η ψυχαναλύτρια Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ: Είχε αφήσει το αποτύπωμά της σε όλο τον κόσμο

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία:

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας μεταφέρουμε την οδυνηρή είδηση της απώλειας της Μαρίλιας Αϊζενστάιν-Αβέρωφ. Η Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ είχε μία σημαντική παρουσία στην ψυχανάλυση τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Προσέφερε πολλά σε θεσμικό, εκπαιδευτικό, θεωρητικό και κλινικό επίπεδο και παρέμεινε ενεργή μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής της.



Το ΔΣ θα απευθύνει τα συλλυπητήρια στους οικείους της και θα μεριμνήσει για την παρουσία της εταιρείας στην εξόδιο ακολουθία της.

Ποια ήταν η Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ

Η Μαρίλια Αϊζενστάιν γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και σε μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά της στο Παρίσι, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια σ’ ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον.

Τη δεκαετία του '70 έκανε σπουδές Φιλοσοφίας στο Παρίσι, πριν αρχίσει το 1977 την ψυχαναλυτική της εκπαίδευση στο Ινστιτούτο της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας του Παρισιού.



Έγινε διδάσκουσα αναλύτρια το 1992, ενώ την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το βραβείο Bouvet. Διατέλεσε πρόεδρος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας του Παρισιού από το 1995 μέχρι το 1999 και στη συνέχεια έγινε πρόεδρος του Ψυχοσωματικού Ινστιτούτου Παρισιού.



Ιδρυτικό μέλος και επί σειρά ετών μέλος της συντακτικής επιτροπής της «Revue Française de Psychosomatique», εξελέγη αντιπρόσωπος για την Ευρώπη στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης και ακολούθως πρόεδρος των Νέων Ομάδων της Διεθνούς Ένωσης.

Διδάσκουσα αναλύτρια από το 2004 της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, μοίραζε τις δραστηριότητές της ανάμεσα στο Παρίσι και στην Αθήνα.



Έχει δημοσιεύσει πάνω από 170 άρθρα μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες και πολλά βιβλία, κυρίως γύρω από την ψυχοσωματική, την υποχονδρία, τον μαζοχισμό και τη μεταβίβαση.



Οι Εκδόσεις Άγρα εγκαινίασαν το 2014 την ψυχαναλυτική σειρά «Ρους», με υπεύθυνους τη Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ, τον Πάνο Αλούπη και τον Γιώργο Σταθόπουλο. Στη σειρά «Ρους», εκδόθηκε για πρώτη φορά το έργο της «Επιθυμία, πόνος, σκέψη» το οποίο στη συνέχεια εκδόθηκε στη Γαλλία και στην Αγγλία. Επίσης, στην ίδια σειρά συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Υποχονδρία» και συνέγραψε την εισαγωγή στον τόμο «Η αλλεργική σχέση του Pierre Marty».

Αργότερα κυκλοφόρησε στην «Άγρα» ένα έργο της με αυτοβιογραφικά στοιχεία, που για ευνόητους λόγους, σύμφωνα με την επιθυμία της, εκδόθηκε με το ψευδώνυμο Όλγα Φορέβσκαγια (σε μετάφραση Σοφίας Λεωνίδη) με τον τίτλο «Εγκλεισμοί». Στο εν λόγω έργο διακρίνει κανείς ορισμένα πιο προσωπικά στοιχεία της, με αναφορές σε βιβλία που αγαπούσε όπως π.χ. στην ιαπωνική, γαλλική, ελληνική λογοτεχνία (είχε σταθεί στο μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη Η Άκρα Ταπείνωση) κ.α., στις πολιτικές και δεοντολογικές πεποιθήσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους αγαπημένους της σκηνοθέτες, στις μουσικές που την ταξιδεύουν, στη λεπτή κουζίνα, όπως και ορισμένες αναφορές για τον πόνο του ανθρώπινου σώματος.

Τα βιβλία της Μαρίλιας Αϊζενστάιν-Αβέρωφ:

Στα ελληνικά:



Ψυχοσωματική ιατρική, Συλλογικό έργο, Πάνος Αλούπης, Δημήτρης Δαμίγος, Μαρίλια Αϊζενστάιν-Αβέρωφ, Εκδόσεις Παπαζήση, 2008



Από την τέχνη της τοξοβολίας στην τέχνη της ψυχανάλυσης, Εκδόσεις Γαβριηλίδης (επιμέλεια Θ. Χατζόπουλος), 2018

Ένα ψυχαναλυτικό ταξίδι, Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2018



Επιθυμία, πόνος, σκέψη, Εκδόσεις Άγρα, σειρά «Ρους», 2019



Υποχονδρία, Εκδόσεις Άγρα, σειρά «Ρους», με κείμενα της ιδίας και του Alain Gibeault, του Michel Fain και του Γιώργου Σταθόπουλου, Αθήνα, 2020



Εισαγωγή στον τόμο Η αλλεργική σχέση του Pierre Marty, Εκδόσεις Άγρα, σειρά «Ρους», 2015



Στα γαλλικά:



L'énigme du masochisme, J. André, M. Aisenstein, M.Dayan, PUF, 2000



Masochisme et maladie, B. Rosenberg, M.Aisenstein, RFP n°1, 2000



Surmoi culturel, une pure culture d’instinct de mort, M. Aisenstein, RFP n°5



Michel Fain : Le parcours de Michel Fain, M. Aisenstein, PUF, 2000



La question de l’identité, Marilia Aisenstein, (je pense donc je suis de Descartes), EPHEP



Désir douleur pensée, Marilia Aisenstein, Ithaque, Paris, 2020



Στα αγγλικά:



Psychosomatics Today, Kamac editor, 2010



An Analytic Journey, Kamac editor, 2017



Desire, Pain and Thought – Primal Masochism and Psychoanalytic Theory, Karnac editor, (Series Editor Gabriela Legorreta), 2023

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα