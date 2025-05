Τουλάχιστον 20 νεκροί από το πέρασμα ανεμοστρόβιλων στις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο Χ ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ακραία καιρικά φαινόμενα χθες το βράδυ, προσθέτοντας πως «δυστυχώς, αυτός ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί όσο λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες».

Αμερικανικά ΜΜΕ, όπως το NBC News και η Washington Post, μεταδίδουν πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 7 νεκροί στη γειτονική πολιτεία του Μιζούρι, πολλοί εκ των οποίων στην πόλη Σεντ Λούις.

«Η πόλη μας πενθεί απόψε», δήλωσε η δήμαρχος Κάρα Σπένσερ σε δημοσιογράφους χθες το βράδυ.

«Οι απώλειες ζωής και η καταστροφή είναι πραγματικά σοκαριστικές», συμπλήρωσε.

