«Βλέπαμε ανθρώπους να κρέμονται από τα κατάρτια για 15 λεπτά!» - Μαρτυρίες σοκ από τη στιγμή της πρόσκρουσης ιστιοφόρου στη γέφυρα Μπρούκλιν, νέα βίντεο

Η Σίντνεϊ Νέιντελ και η Λίλι Κατζ δήλωσαν στο Associated Press ότι κάθονταν έξω για να δουν το ηλιοβασίλεμα, τη στιγμή που είδαν το ιστιοφόρο να προσκρούει στη γέφυρα και ένα από τα κατάρτια του να σπάει. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, είδαν ανθρώπους να κρέμονται από ψηλά στο πλοίο.



«Είδαμε κάποιον να κρέμεται και δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν θολή η εικόνα ή τα μάτια μου, αλλά καταφέραμε να κάνουμε ζουμ με το κινητό μας και είδαμε ότι κάποιος κρεμόταν από το λουρί ασφαλείας στην κορυφή για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν καταφέρουν να τον σώσουν», είπε η Katz.

Μεταξύ άλλων, ανέφεραν ότι είδαν ακόμη δύο άτομα να μεταφέρονται από το πλοίο με φορεία σε μικρότερα σκάφη.

Η γέφυρα του Μπρούκλιν, που άνοιξε το 1883, έχει μήκος σχεδόν 1.600 πόδια (490 μέτρα) και στηρίζεται από δύο πύργους από τοιχοποιία. Σύμφωνα με το τμήμα μεταφορών της πόλης, κάθε μέρα τη διασχίζουν περισσότερα από 100.000 οχήματα και περίπου 32.000 πεζοί, ενώ ο πεζόδρομος της αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο.

Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης δείχνει τα κατάρτια του Cuauhtémoc να χτυπούν την κάτω πλευρά της γέφυρας, σπάζοντας κατά την πρόσκρουση, με κομμάτια να πέφτουν προς το κατάστρωμα του πλοίου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:20 μ.μ. (τοπική ώρα), ενώ το πλοίο αναχωρούσε από προβλήτα του Μανχάταν.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι το πλοίο «έχασε ισχύ» και προσέκρουσε στη γέφυρα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των δημοτικών αρχών αναφέρουν ότι ενδεχομένως προκλήθηκε από μηχανικό πρόβλημα. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

I’m still in shock, right underneath the #BrooklynBridge - my hands are still shaking. Omg I really pray everyone is ok. #Mexican Sailing Ship. #Dumbo #NYC #Brooklyn - #cuauhtemoc #ship #Prayers pic.twitter.com/nd5vKQBtL2