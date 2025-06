Το θρυλικό μωρό του «Nevermind» μηνύει τους Nirvana – Η εμβληματική εικόνα που έγινε αφορμή για δικαστική διαμάχη

Η εικόνα του γυμνού μωρού κάτω από το νερό, να κυνηγά ένα δολάριο, έμελλε να περάσει στην ιστορία.

Η ιδέα γεννήθηκε από τον φωτογράφο Kirk Weddle, φίλο των γονιών του Elden, οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετάσχει ο γιος τους στη φωτογράφιση έναντι 200 δολαρίων. Εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τη φήμη που θα αποκτούσε η εικόνα – και μαζί της, το μωρό.

Η δισκογραφική είχε αρχικά ενστάσεις για τη γυμνότητα του παιδιού, όμως ο Kurt Cobain επέμεινε χαρακτηριστικά: «Αν κάποιος βλέπει κάτι το άσεμνο, μάλλον είναι ο ίδιος προβληματικός».

Καθώς ενηλικιωνόταν, ο Elden φαινόταν να αποδέχεται – ακόμη και να εκμεταλλεύεται – τον ρόλο του. Ποζάρισε πολλές φορές αναπαριστώντας το εξώφυλλο, ακόμη και για την επέτειο των 25 ετών του δίσκου. Το τατουάζ Nevermind που έκανε στο στήθος του φαινόταν να σφραγίζει μια σχεδόν ειρωνική αποδοχή του ρόλου που του είχε ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Όμως, το 2021 ο Elden αιφνιδίασε τον κόσμο καταθέτοντας μήνυση κατά των Nirvana, των επιζώντων μελών της μπάντας, της χήρας του Cobain, Courtney Love, και του φωτογράφου. Κατηγόρησε τους εμπλεκόμενους για «σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου», υποστηρίζοντας ότι η χρήση της εικόνας παραβιάζει τη νομοθεσία περί παιδικής πορνογραφίας και έχει επηρεάσει ψυχολογικά τη ζωή του.

Ζήτησε αποζημίωση 120.000 λιρών, όμως το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, χαρακτηρίζοντας την προσβλητική για τα πραγματικά θύματα κακοποίησης και επικαλούμενο παραγραφή.

Παρά την αρχική απόρριψη, ο Elden επανήλθε με νέα προσφυγή το 2023, επικαλούμενος την επανέκδοση του Nevermind για τα 30 χρόνια κυκλοφορίας του άλμπουμ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για νέα μορφή παραβίασης.

So Spencer Elden the baby from Nirvana's Nevermind album cover is suing the band and Kurt Cobain's estate claiming the cover was child porn and yet he recreated the famous pic many times. (Sounds like someone needs money) story below 👇🏻 what are your thoughts? https://t.co/1a2CjFh3co pic.twitter.com/Wo7MAhQsoR