ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί Προσοχή: Έκλεισε δρόμος λόγω της φωτιάς στο Όμοδος - Δείτε σε ποιο σημείο

 08.08.2025 - 15:54
Λόγω φωτιάς η οποία ξέσπασε στη περιοχή του χωριού Όμοδος της Επαρχίας Λεμεσού, έχει κλείσει ο κύριος δρόμος Ομόδους – Πάχνας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Φουντώνει» η πυρκαγιά στο Όμοδος: Στη μάχη πέντε πτητικά μέσα - Προστατεύονται κατοικίες - Δείτε φωτογραφίες

Όσοι οδηγοί προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το οδικό δίκτυο της περιοχής, καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο δρόμο και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στη περιοχή.

 

