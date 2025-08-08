Οδηγοί Προσοχή: Έκλεισε δρόμος λόγω της φωτιάς στο Όμοδος - Δείτε σε ποιο σημείο

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Βελτιωμένη η κατάσταση - «Έχει οριοθετηθεί και οδεύουμε σε πλήρη έλεγχο»
Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Όμοδος.
Όσοι οδηγοί προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το οδικό δίκτυο της περιοχής, καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο δρόμο και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στη περιοχή.
