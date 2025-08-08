Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Βελτιωμένη η κατάσταση - «Έχει οριοθετηθεί και οδεύουμε σε πλήρη έλεγχο»

 08.08.2025 - 15:31
Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Όμοδος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί Προσοχή: Έκλεισε δρόμος λόγω της φωτιάς στο Όμοδος - Δείτε σε ποιο σημείο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή υπήρξε ανταπόκριση των Πυροσβεστικών πόλης και Επαρχίας Λεμέσου με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλα πέντε από Τμήμα Δασών για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και δέντρα δυτικά του Ομόδους. Επιχειρούν επιπρόσθετα πέντε πτητικά μέσαπυρόσβεσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Όμοδος – Στο σημείο τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα – Δείτε φωτογραφία

Επιπρόσθετα υποστηρίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς η Υπηρεσία Θήρας , η Πολιτική Άμυνα, δύο οργανωμένα εθελοντικά σύνολα ως επίσης η Επαρχιακή Διοίκηση με υδροφόρες και προωθητές γαιώ.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που έφτασαν πρώτες στην περιοχή προστατεύουν κατοικίες στα όρια του Ομόδους.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (16:07): Η κατάσταση στην πυρκαγιά είναι σαφώς καλύτερη. «Έχει οριοθετηθεί και οδεύουμε σε πλήρη έλεγχο», δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

Δείτε φωτογραφίες:

 

