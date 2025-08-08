VIDEO: Η τρομακτική στιγμή της παράσυρσης 30χρονης μόλις αποβιβάστηκε από λεωφορείο στη Βρετανία

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η 30χρονη Γκρέις Μάιροτ παρασύρθηκε από τη μηχανή τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στο πεζοδρόμιο βγαίνοντας από το λεωφορείο.

Από τη σφοδρή παράσυρση η 30χρονη υπέστη διάτρηση στον πνεύμονα, τρία σπασμένα πλευρά και ένα κάταγμα στο πόδι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά τις οποίες έμεινε σε ακινησία για έξι εβδομάδες.





Το δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε ο 21χρονος αναβάτης της μηχανής, Μακένα Σο για το τροχαίο ατύχημα, τον καταδίκασε σε φυλάκιση 22 μηνών.



Παράλληλα του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για συνολικά 35 μήνες με τον ίδιο να δηλώνει ένοχος για τους σοβαρούς τραυματισμούς που προκάλεσε στην 30χρονη.



Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε για όσα συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι ο Σο είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο για να προσπεράσει την κίνηση πίσω από το λεωφορείο. Επιβάτης του λεωφορείου περιέγραψε ότι «άκουσα μια μηχανή να γκαζώνει» όταν άνοιξαν οι πόρτες του λεωφορείου.

Από την πλευρά της η 30χρονη είπε ότι ο πόνος από τα εγκαύματα ήταν τόσο έντονος ώστε αρχικά δεν αντιλήφθηκε τα κατάγματα. «Ένιωσα ότι έχω χάσει ένα κομμάτι μου. Νιώθω ότι μου κατέστρεψε τη ζωή» συμπλήρωσε.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr