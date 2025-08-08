Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVIDEO: Η τρομακτική στιγμή της παράσυρσης 30χρονης μόλις αποβιβάστηκε από λεωφορείο στη Βρετανία
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Η τρομακτική στιγμή της παράσυρσης 30χρονης μόλις αποβιβάστηκε από λεωφορείο στη Βρετανία

 08.08.2025 - 15:18
VIDEO: Η τρομακτική στιγμή της παράσυρσης 30χρονης μόλις αποβιβάστηκε από λεωφορείο στη Βρετανία

Την τρομακτική στιγμή της παράσυρσης από μηχανή μιας γυναίκας 30 ετών όταν αυτή αποβιβάστηκε από λεωφορείο στη Βρετανία κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η 30χρονη Γκρέις Μάιροτ παρασύρθηκε από τη μηχανή τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στο πεζοδρόμιο βγαίνοντας από το λεωφορείο.

Από τη σφοδρή παράσυρση η 30χρονη υπέστη διάτρηση στον πνεύμονα, τρία σπασμένα πλευρά και ένα κάταγμα στο πόδι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά τις οποίες έμεινε σε ακινησία για έξι εβδομάδες.

Το δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε ο 21χρονος αναβάτης της μηχανής, Μακένα Σο για το τροχαίο ατύχημα, τον καταδίκασε σε φυλάκιση 22 μηνών.

Παράλληλα του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για συνολικά 35 μήνες με τον ίδιο να δηλώνει ένοχος για τους σοβαρούς τραυματισμούς που προκάλεσε στην 30χρονη.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε για όσα συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι ο Σο είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο για να προσπεράσει την κίνηση πίσω από το λεωφορείο. Επιβάτης του λεωφορείου περιέγραψε ότι «άκουσα μια μηχανή να γκαζώνει» όταν άνοιξαν οι πόρτες του λεωφορείου.

Από την πλευρά της η 30χρονη είπε ότι ο πόνος από τα εγκαύματα ήταν τόσο έντονος ώστε αρχικά δεν αντιλήφθηκε τα κατάγματα. «Ένιωσα ότι έχω χάσει ένα κομμάτι μου. Νιώθω ότι μου κατέστρεψε τη ζωή» συμπλήρωσε.

Βρετανία: 30χρονη παρασύρθηκε από μηχανή μόλις αποβιβάστηκε από λεωφορείο - Ο αναβάτης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 22 μηνών

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα στο Σούνι δίπλα από την καμένη γη – Δείτε βίντεο
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη
«Γεννήθηκε μέσα από την καρδιά του κάθε ΑΠΟΕΛίστα η ανάγκη για επανασύσταση του τμήματος φούτσαλ» - Δείτε βίντεο
Ρετρό βίντεο: Ο Γλαύκος Κληρίδης κολυμπά το 1996 στην ακτή του ξενοδοχείου Αμαθούς στη Λεμεσό
Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας
Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης παγκύπρια - Πού κυμαίνονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φονική πυρκαγιά: Ετοιμα τα χρονοδιαγράμματα - Προχωρά η αποκατάσταση στις πυρόπληκτες περιοχές

 08.08.2025 - 15:10
Επόμενο άρθρο

«Φουντώνει» η πυρκαγιά στο Όμοδος: Στη μάχη πέντε πτητικά μέσα - Προστατεύονται κατοικίες - Δείτε φωτογραφίες

 08.08.2025 - 15:31
Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

Το αποτέλεσμα της διερεύνησης που διεξάγει η ομάδα της αμερικανικής υπηρεσίας ATF για την προέλευση και εξάπλωση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Επαρχία Λεμεσού θα είναι χρήσιμο ώστε να σχεδιαστούν τα επόμενα στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας για να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών και να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται, ενώ στο επόμενο στάδιο, οι αμερικανικές Αρχές θα εξετάσουν τη διαχείριση της πυρκαγιάς και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπισή της, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

  •  08.08.2025 - 13:36
Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

  •  08.08.2025 - 10:24
Φωτιά στον αυτοκινητόδρομο: Σε συναγερμό η Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία από το σημείο

Φωτιά στον αυτοκινητόδρομο: Σε συναγερμό η Πυροσβεστική - Δείτε φωτογραφία από το σημείο

  •  08.08.2025 - 14:37
Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η ανάρτηση του πατέρα της

Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η ανάρτηση του πατέρα της

  •  08.08.2025 - 14:41
«Φουντώνει» η πυρκαγιά στο Όμοδος: Στη μάχη πέντε πτητικά μέσα - Προστατεύονται κατοικίες - Δείτε φωτογραφίες

«Φουντώνει» η πυρκαγιά στο Όμοδος: Στη μάχη πέντε πτητικά μέσα - Προστατεύονται κατοικίες - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.08.2025 - 15:31
Απίστευτο: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα στο Σούνι δίπλα από την καμένη γη – Δείτε βίντεο

Απίστευτο: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα στο Σούνι δίπλα από την καμένη γη – Δείτε βίντεο

  •  08.08.2025 - 14:43
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

  •  08.08.2025 - 14:16
Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας

Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας

  •  08.08.2025 - 11:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα