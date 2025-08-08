VIDEO: Συγκλονιστική προσομοίωση δείχνει τι συνέβη στη Χιροσίμα, 80 χρόνια μετά την ρίψη ατομικής βόμβας

Ecommbx
 08.08.2025 - 15:45
Την Τετάρτη (6/8) συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τότε που οι ΗΠΑ έριξαν την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και μια προσομοίωση της τραγωδίας έρχεται να δείξει πόσο καταστροφική ήταν για τους κατοίκους της περιοχής (και όχι μόνο).

 

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δύο επιλογές: να κινητοποιήσουν πάνω από δύο εκατομμύρια άνδρες και να εισβάλουν στα ιαπωνικά νησιά, προκαλώντας σχεδόν ένα εκατομμύριο θύματα και προσθέτοντας δύο ακόμα χρόνια πολέμου ή να χρησιμοποιήσουν ένα από τα πιο καταστροφικά και τεχνολογικά εξελιγμένα όπλα που είναι γνωστά στην ανθρωπότητα», εξηγεί το κανάλι Modern Muscle στο YouTube, το οποίο κοινοποίησε ένα βίντεο προσομοίωσης για το τι συνέβη το 1945.

Το βίντεο που απεικονίζει το μέγεθος της καταστροφής

Στις  6 Αυγούστου, το αεροσκάφος Enola Gay αναχώρησε από τις Νήσους Βόρειες Μαριάνες με προορισμό τη Χιροσίμα, μεταφέροντας μια πυρηνική βόμβα σχάσης 15 κιλοτόνων, με το παρατσούκλι Little Boy. Μόλις έφτασε 31.000 πόδια πάνω από τη Χιροσίμα, το αεροπλάνο εκτόξευσε τη βόμβα «με καταστροφικές συνέπειες».

Περίπου 140.000 από τους 350.000 κατοίκους της Χιροσίμα σκοτώθηκαν στην ατομική έκρηξη και η απεικόνιση του Modern Muscle δείχνει την τροχιά της βόμβας καθώς και τις καταστροφικές συνέπειες.

Μεγάλο μέρος της πόλης και πολλοί από τους κατοίκους της καταστράφηκαν ολοσχερώς από την αρχική έκρηξη. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν μετά την έκρηξη από την έκθεση σε ακτινοβολία και εγκαύματα, καθώς και από εκτεταμένη πείνα και υποσιτισμό.

 
ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

