Ώρες αγωνίας για 32χρονη: Απουσιάζει από την οικία της - Δείτε φωτογραφία της



Πρόκειται για την LINDA NOLLENDORFA, 32 ετών, από τη Λετονία, η οποία απουσιάζει από τις 07/08/2025 από την οικία της στην Πάφο.



Η 32χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.70μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης και κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη φούστα, άσπρη μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.