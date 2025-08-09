Ώρες αγωνίας για 32χρονη: Απουσιάζει από την οικία της - Δείτε φωτογραφία της

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος
Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.
Πρόκειται για την LINDA NOLLENDORFA, 32 ετών, από τη Λετονία, η οποία απουσιάζει από τις 07/08/2025 από την οικία της στην Πάφο.
Η 32χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.70μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης και κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη φούστα, άσπρη μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.
