Λένα Σαμαρά: Το σπαρακτικό αντίο του αδελφού της - «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα...»

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…

Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», γράφει.

Δείτε την ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά:

Η παράκληση της οικογένειας

Να βοηθηθούν κοινωφελή ιδρύματα, αντί για στεφάνια για τη Λένα, παρακαλεί η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά. Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο προφίλ του πρώην πρωθυπουργού στο facebook αναφέρεται:

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :





1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)



2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)



3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Καθαρό το ιατρικό ιστορικό της Λένας Σαμαρά, έκανε επιληπτικό επεισόδιο στον Ευαγγελισμό, ακολούθησε η ανακοπή, ήρθε το τέλος

Ο θάνατος της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη. Η νεαρή γυναίκα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης στον «Ευαγγελισμό» από ανακοπή. Είχε προηγηθεί επιληπτικό επεισόδιο και όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. Το ιατρικό ιστορικό της Λένας Σαμαρά ήταν καθαρό και η περίπτωσή της θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, η επιδείνωση που παρουσίασε μετά τη διακομιδή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου ήταν ραγδαία - αφού πρώτα είχε προηγηθεί πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος στο «Σισμανόγλειο» από νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο - και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που πραγματοποίησαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν στάθηκαν ικανές να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε εκδηλώσει έντονη αδιαθεσία και ζάλη νωρίτερα, το μεσημέρι της Πέμπτης, και μεταφέρθηκε αρχικά το νοσοκομείο Σισμανόγλειο, που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι της οικογένειας Σαμαρά στην Κηφισιά και ο πρώην πρωθυπουργός είχε εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό.

Εκεί υποβλήθηκε σε αναλυτικές βιοχημικές εξετάσεις καθώς και σε αξονική τομογραφία, με τους γιατρούς να μην διαπιστώνουν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, η επίμονη ζάλη της ώθησε τους γιατρούς να την παραπέμψουν στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε για περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση και έχοντας πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά την εξέταση της όμως από τους γιατρούς, νευρολόγους και παθολόγους, την ώρα που ελάμβαναν τις αναγκαίες πληροφορίες για το ιστορικό της, η 34χρονη φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που συνέβη κάτι τέτοιο, αφού το ιατρικό ιστορικό της ήταν απολύτως «καθαρό».

Η ραγδαία επιδείνωση

Ωστόσο, η πορεία της υγείας της έφερε και πάλι ανατροπές στον αγώνα της ιατρικής ομάδας: η ασθενής εμφάνισε καρδιακή ασυστολία, όπως έγραψαν οι γιατροί στο ιστορικό της. Διακόπηκε δηλαδή η καρδιακή της λειτουργία.



Για έναν ασθενή με στεφανιαία νόσο, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια ή μια σειρά άλλων καρδιολογικών προβλημάτων μπορεί, παρά τη φαρμακευτική αγωγή, να υπάρξει αυτή η δυσάρεστη επιπλοκή της καρδιακής παύσης.



Για έναν άνθρωπο χωρίς καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα όπως φαίνεται να ήταν η 34χρονη Λένα Σαμαρά τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που είχαν γίνει γνωστά από την ίδια στην επικοινωνία της με τους γιατρούς και των δύο νοσοκομείων, η καρδιακή παύση ήρθε απροειδοποίητα, αιφνιδιαστικά. Αποτέλεσε το πρώτο και το τελευταίο δυστυχώς σύμπτωμα για την άτυχη γυναίκα.



Οι επί μία ώρα προσπάθειες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) δεν κατάφεραν να αναστρέψουν το σήμα τέλους που είχε δώσει η καρδιά της. Η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε καταλήξει.



Η ενημέρωση των γονιών της που περίμεναν εξουθενωμένοι από την αγωνία τα νεότερα για την υγεία της κόρης τους, μετά τον τρίωρο εφιάλτη της διασωλήνωσης, της ανακοπής και της ΚΑΡΠΑ, ήταν μια δραματική στιγμή. Συντετριμμένοι άκουσαν τους γιατρούς να τους λένε πως η κόρη τους, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες όλων στον Ευαγγελισμό, δεν τα κατάφερε. Ο πρώην πρωθυπουργός καταρρακωμένος, σιωπηλός αποχώρησε. Η σύζυγός του, Γεωργία, ζήτησε να μείνει για λίγο πλάι στην κόρη της.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Ανακοίνωση για τη διαδικασία που ακολούθησαν τα νοσοκομεία «Σιμανόγλειο» και «Ευαγγελισμός» από την πρώτη στιγμή που η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε για εξετάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι την κατάληξή της το βράδυ της ίδιας μέρας, εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.



Όπως επισημαίνεται, η κοπέλα υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο στο Σισμανόγλειο μετά τη μεταφορά της εκεί, στη 1 το μεσημέρι. Ακολούθως, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» και η εισαγωγή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.



Αναλυτικά:



«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος ,

καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.



Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.



Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.



Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις

07/08 στις 22.29».