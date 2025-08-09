Κατερίνα Παπουτσάκη: Για κάμπινγκ με τον σύντροφό της - Τα στιγμιότυπα στην παραλία

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος
Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανάρτησε μια σειρά από στιγμιότυπα, με την ίδια και τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο ενώ κάνουν κάμπινγκ. Σε μια από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, εμφανίζονται και οι δύο χαμογελαστοί να κοιτούν τον φακό, ενώ φοράνε τα καπέλα τους.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις