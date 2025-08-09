Ecommbx
Κατερίνα Παπουτσάκη: Για κάμπινγκ με τον σύντροφό της - Τα στιγμιότυπα στην παραλία
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: Για κάμπινγκ με τον σύντροφό της - Τα στιγμιότυπα στην παραλία

 09.08.2025 - 12:32
Κατερίνα Παπουτσάκη: Για κάμπινγκ με τον σύντροφό της - Τα στιγμιότυπα στην παραλία

Τις διακοπές της με τον αγαπημένο της απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, ενώ φαίνεται πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Η ηθοποιός κρατά γενικά, χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και σπάνια μοιράζεται υλικό από αυτή, όμως τώρα έκανε τη διαφορά.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανάρτησε μια σειρά από στιγμιότυπα, με την ίδια και τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο ενώ κάνουν κάμπινγκ. Σε μια από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, εμφανίζονται και οι δύο χαμογελαστοί να κοιτούν τον φακό, ενώ φοράνε τα καπέλα τους.

Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.

