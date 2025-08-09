Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας

 09.08.2025 - 12:02
Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε προειδοποίηση για ακραία υψηλές θερμοκρασίες, η οποία αφορά και τη διάρκεια της αποψινής νύχτας.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση που θα ισχύει από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 09:00 το πρωί της Κυριακής.

Η ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.

 

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ βρίσκεται η πορτοκαλί προειδοποίηση, από τις 11:00 το πρωί, μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα.

Η πρόγνωση του καιρού 

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος
Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο
Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική
Καιρός: Σάββατο που «καίει» - Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν
Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν στην Ουάσινγκτον με την παρουσία Τραμπ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελλάδα: Αυτός είναι ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά

 09.08.2025 - 11:51
Επόμενο άρθρο

Κατερίνα Παπουτσάκη: Για κάμπινγκ με τον σύντροφό της - Τα στιγμιότυπα στην παραλία

 09.08.2025 - 12:32
Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος

  •  09.08.2025 - 09:13
Στις 18 Αυγούστου η συνάντηση Χριστοδουλίδη με εμπειρογνώμονες ΗΠΑ - Θα τον ενημερώσουν για προκαταρκτικά στοιχεία

Στις 18 Αυγούστου η συνάντηση Χριστοδουλίδη με εμπειρογνώμονες ΗΠΑ - Θα τον ενημερώσουν για προκαταρκτικά στοιχεία

  •  09.08.2025 - 11:11
Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο

Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο

  •  09.08.2025 - 07:36
Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

  •  09.08.2025 - 10:02
Προσοχή: Σε αυτή τη θάλασσα της Λεμεσού πρέπει να αποφεύγεται η κολύμβηση λόγω ρύπανσης

Προσοχή: Σε αυτή τη θάλασσα της Λεμεσού πρέπει να αποφεύγεται η κολύμβηση λόγω ρύπανσης

  •  09.08.2025 - 11:17
Κανονικά διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια λεωφορείων της Larnaca Public Transport

Κανονικά διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια λεωφορείων της Larnaca Public Transport

  •  09.08.2025 - 09:27
Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας

Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας

  •  09.08.2025 - 12:02
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

  •  09.08.2025 - 07:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα