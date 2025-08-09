Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση που θα ισχύει από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 09:00 το πρωί της Κυριακής.

Η ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ βρίσκεται η πορτοκαλί προειδοποίηση, από τις 11:00 το πρωί, μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα.

Η πρόγνωση του καιρού

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.