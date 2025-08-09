Ελλάδα: Αυτός είναι ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος
Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.
Με καθαρό πρόσωπο, αυθεντική εκφορά λόγου και εικόνα «λαϊκού παιδιού», ο νεαρός αστυνομικός έγινε σύμβολο προσφοράς, ευαισθησίας και ειλικρίνειας. Κι όμως, μέσα σε μία στιγμή, το προσωπείο αυτό κατέρρευσε με πάταγο. Η είδηση της σύλληψής του για κατοχή μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης δεν σόκαρε μόνο την ΕΛ.ΑΣ., αλλά κυρίως εκείνους που τον ακολουθούσαν καθημερινά, που τον στήριζαν, που τον εμπιστεύονταν. Γιατί ο Μπαταρλής δεν ήταν απλώς αστυνομικός. Ήταν ένα φαινόμενο. Ο πρώην αστυνομικός μετά την απολογία του, χθες, κρίθηκε προφυλακιστέος, αφού οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν.
Γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη, σε πολύτεκνη οικογένεια, ο Βαγγέλης Μπαταρλής μεγάλωσε με την αγωνία του βιοπορισμού αλλά και την ανάγκη να προσφέρει. Από νεαρή ηλικία ήθελε να ενταχθεί στα Σώματα Ασφαλείας. Το 2009 περνά στη Σχολή Αστυφυλάκων και ξεκινά την πορεία του στην ΕΛ.ΑΣ. Στα πρώτα του βήματα στη Βουλιαγμένη και αργότερα στη ΔΙ.ΑΣ., γρήγορα διακρίνεται για την αποφασιστικότητά του. Το 2011 ολοκληρώνει σκληρή εκπαίδευση ανορθόδοξου πολέμου στη Ρεντίνα. Μέχρι το 2019, υπηρετεί στον ακριτικό Έβρο, όπου τραυματίζεται σοβαρά στη διάρκεια επιχείρησης καταδίωξης. Η πτώση από γέφυρα του προκαλεί σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, γεγονός που, όπως δήλωσε αργότερα, άλλαξε την κοσμοθεωρία του. «Δεν μετράνε τα μετάλλια, μετράει τι κρατάς μέσα σου», είχε πει σε βίντεό του στο TikTok.
Μετακινούμενος στην Αθήνα, εντάσσεται στην Άμεση Δράση. Εκεί, τα περιστατικά πληθαίνουν. Το 2020, σώζει νεαρή γυναίκα που επιχειρεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από βράχια στον Άλιμο. Δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά: βουτά με τα ρούχα στη θάλασσα και την τραβά έξω. Το συμβάν δεν αναδεικνύεται επίσημα, παρά μόνο σε κάποια δημοσιεύματα. Λίγους μήνες αργότερα, παρεμβαίνει σε υπόθεση κακοποίησης τριών παιδιών από τον πατέρα τους. Ένα από τα κορίτσια τού δίνει ένα γράμμα ευχαριστίας, άλλο του χαρίζει ζωγραφιά. Αυτές οι πράξεις αγάπης είναι η αμοιβή του. Δεν ζητά κάτι περισσότερο. Κι όμως, είχε αρχίσει ήδη να αισθάνεται παραμελημένος από το ίδιο το Σώμα που υπηρετούσε. «Μου έδωσαν ένα μετάλλιο σε φάκελο… δεν χρειάζεται να πω άλλα», θα πει με σαρκασμό σε ένα από τα τελευταία βίντεό του.
