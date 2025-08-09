Ελλάδα: Αυτός είναι ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά

Με καθαρό πρόσωπο, αυθεντική εκφορά λόγου και εικόνα «λαϊκού παιδιού», ο νεαρός αστυνομικός έγινε σύμβολο προσφοράς, ευαισθησίας και ειλικρίνειας. Κι όμως, μέσα σε μία στιγμή, το προσωπείο αυτό κατέρρευσε με πάταγο. Η είδηση της σύλληψής του για κατοχή μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης δεν σόκαρε μόνο την ΕΛ.ΑΣ., αλλά κυρίως εκείνους που τον ακολουθούσαν καθημερινά, που τον στήριζαν, που τον εμπιστεύονταν. Γιατί ο Μπαταρλής δεν ήταν απλώς αστυνομικός. Ήταν ένα φαινόμενο. Ο πρώην αστυνομικός μετά την απολογία του, χθες, κρίθηκε προφυλακιστέος, αφού οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν.



Γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη, σε πολύτεκνη οικογένεια, ο Βαγγέλης Μπαταρλής μεγάλωσε με την αγωνία του βιοπορισμού αλλά και την ανάγκη να προσφέρει. Από νεαρή ηλικία ήθελε να ενταχθεί στα Σώματα Ασφαλείας. Το 2009 περνά στη Σχολή Αστυφυλάκων και ξεκινά την πορεία του στην ΕΛ.ΑΣ. Στα πρώτα του βήματα στη Βουλιαγμένη και αργότερα στη ΔΙ.ΑΣ., γρήγορα διακρίνεται για την αποφασιστικότητά του. Το 2011 ολοκληρώνει σκληρή εκπαίδευση ανορθόδοξου πολέμου στη Ρεντίνα. Μέχρι το 2019, υπηρετεί στον ακριτικό Έβρο, όπου τραυματίζεται σοβαρά στη διάρκεια επιχείρησης καταδίωξης. Η πτώση από γέφυρα του προκαλεί σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, γεγονός που, όπως δήλωσε αργότερα, άλλαξε την κοσμοθεωρία του. «Δεν μετράνε τα μετάλλια, μετράει τι κρατάς μέσα σου», είχε πει σε βίντεό του στο TikTok.





Μετακινούμενος στην Αθήνα, εντάσσεται στην Άμεση Δράση. Εκεί, τα περιστατικά πληθαίνουν. Το 2020, σώζει νεαρή γυναίκα που επιχειρεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από βράχια στον Άλιμο. Δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά: βουτά με τα ρούχα στη θάλασσα και την τραβά έξω. Το συμβάν δεν αναδεικνύεται επίσημα, παρά μόνο σε κάποια δημοσιεύματα. Λίγους μήνες αργότερα, παρεμβαίνει σε υπόθεση κακοποίησης τριών παιδιών από τον πατέρα τους. Ένα από τα κορίτσια τού δίνει ένα γράμμα ευχαριστίας, άλλο του χαρίζει ζωγραφιά. Αυτές οι πράξεις αγάπης είναι η αμοιβή του. Δεν ζητά κάτι περισσότερο. Κι όμως, είχε αρχίσει ήδη να αισθάνεται παραμελημένος από το ίδιο το Σώμα που υπηρετούσε. «Μου έδωσαν ένα μετάλλιο σε φάκελο… δεν χρειάζεται να πω άλλα», θα πει με σαρκασμό σε ένα από τα τελευταία βίντεό του.

Η φωνή του, όμως, έφτανε μακριά όχι με υπηρεσιακές αναφορές, αλλά με ένα κινητό στο χέρι. Το TikTok έγινε η αρένα του. Εκεί εξέφραζε τα παράπονά του για το σύστημα, αλλά και τις ιδέες του για την κοινωνία. Εκεί βοηθούσε κόσμο, προσέφερε χρήματα, έβρισκε σπίτια για κακοποιημένες γυναίκες, πλήρωνε φάρμακα σε ανασφάλιστους, έδινε κουράγιο με το δικό του, απλό τρόπο. Χωρίς να ζητά αντίτιμο, είχε γίνει φωνή του κόσμου. Χαρακτήριζε τον εαυτό του σαν το«λαϊκό παιδί», και το κοινό τον πίστευε. Το TikTok του μετρούσε πάνω από 300.000 ακολούθους. Τα live του γέμιζαν από σχόλια, καρδιές, αποθεωτικά λόγια. Είχε πλέον μετατραπεί σε κάτι παραπάνω από αστυνομικός. Είχε γίνει πρότυπο.







Κι ενώ η εικόνα αυτή έμοιαζε αδιαμφισβήτητη, οι πρώτες απορίες γεννήθηκαν από τις φωτογραφίες που ανέβαζε στο Instagram. Ο Μπαταρλής δεν πήγαινε μόνο για περιπολίες, ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Στο Μονακό, στο Σεν Τροπέ, στο Saint-Jean-Cap-Ferrat, στη Νέα Υόρκη, στην Ιρλανδία, στο Παρίσι, ακόμη και στην περίφημη βίλα του Πάμπλο Εσκομπάρ στο Μεξικό. Ξενοδοχεία πέντε αστέρων, ελικόπτερα, ιδιωτικά resorts. Πώς γίνονταν όλα αυτά; Πληροφορίες ανέφεραν πως διατηρούσε φιλικές σχέσεις με ιδιοκτήτη μεγάλου τουριστικού πρακτορείου. Υπάρχουν ενδείξεις πως πρόσφερε τις υπηρεσίες του για εκείνον παράλληλα με την αστυνομική του ιδιότητα. Ταυτόχρονα, συμμετείχε ενεργά στα TikTok battles, τις live μονομαχίες όπου δημιουργοί συγκεντρώνουν εικονικά δώρα που μετατρέπονται σε έσοδα. Οι φήμες λένε ότι τα κέρδη του από τις πλατφόρμες ήταν αξιοσημείωτα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα